Tim SAR Evakuasi Seorang ABK Kapal Kool Ice di Bali yang Alami Gangguan Jantung

Tim SAR gabungan saat melakukan evakuasi seorang ABK Kapal Kool Ice yang mengalami gangguan jantung di perairan Bali, Jumat (27/2).(Dok. Tim SAR)

TIM SAR gabungan berhasil mengevakuasi satu orang ABK Kapal KOOL ICE yang mengalami gangguan jantung di perairan Bali, Jumat (27/2). Evakuasi dilakukan dengan mengerahkan RIB dari perairan Pelabuhan Benoa.

Korban diketahui bernama Carl Mauricio Montevirgen (45), Warga Negara Filipina. Ditentukan titik intercept berada pada kordinat 8°46.351'S - 115°14.884'E. Upaya pemindahan korban sempat mengalami kesulitan karena gelombang cukup keras. Setelah berhasil dievakuasi dari kapal, korban dibawa ke Dermaga Disnav Pelabuhan Benoa untuk pemeriksaan awal oleh petugas BBKK Benoa, kemudian dirujuk ke RS Siloam untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan.

Koordinator Lapangan, Arif Yuliyanto menyampaikan, proses evakuasi berjalan lancar. “Kegiatan berjalan lancar, pasien sudah dilakukan medevac dan dibawa ke RS Siloam untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut,” ujar Arif Yuliyanto selaku Koordinator Lapangan.



Dalam operasi SAR ini melibatkan unsur gabungan dari Tim Rescue Kantor SAR Denpasar, TNI AL, Polairud Mabes Polri, Ditpolairud Polda Bali, VTS Pelabuhan Benoa, Imigrasi Pelabuhan Benoa, BBKK Pelabuhan Benoa, Tim Medis RS Siloam, serta Agen Kapal PT Trans Cakrawala. Dengan selesainya proses evakuasi dan penanganan korban, operasi SAR dinyatakan selesai dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing. (H-3)