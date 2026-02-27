Tim SAR Evakuasi Seorang ABK Kapal Kool Ice di Bali yang Alami Gangguan Jantung

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
TIM SAR gabungan berhasil mengevakuasi satu orang ABK Kapal KOOL ICE yang mengalami gangguan jantung di perairan Bali, Jumat (27/2). Evakuasi dilakukan dengan mengerahkan RIB dari perairan Pelabuhan Benoa.
Korban diketahui bernama Carl Mauricio Montevirgen (45), Warga Negara Filipina. Ditentukan titik intercept berada pada kordinat 8°46.351'S - 115°14.884'E. Upaya pemindahan korban sempat mengalami kesulitan karena gelombang cukup keras. Setelah berhasil dievakuasi dari kapal, korban dibawa ke Dermaga Disnav Pelabuhan Benoa untuk pemeriksaan awal oleh petugas BBKK Benoa, kemudian dirujuk ke RS Siloam untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan.
Koordinator Lapangan, Arif Yuliyanto menyampaikan, proses evakuasi berjalan lancar. “Kegiatan berjalan lancar, pasien sudah dilakukan medevac dan dibawa ke RS Siloam untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut,” ujar Arif Yuliyanto selaku Koordinator Lapangan.
Dalam operasi SAR ini melibatkan unsur gabungan dari Tim Rescue Kantor SAR Denpasar, TNI AL, Polairud Mabes Polri, Ditpolairud Polda Bali, VTS Pelabuhan Benoa, Imigrasi Pelabuhan Benoa, BBKK Pelabuhan Benoa, Tim Medis RS Siloam, serta Agen Kapal PT Trans Cakrawala. Dengan selesainya proses evakuasi dan penanganan korban, operasi SAR dinyatakan selesai dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing. (H-3)
Operator kapal tongkang dianjurkan waspada saat angin berkecepatan 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter.
Kepala BMKG Wilayah III Denpasar, Cahyo Nugroho menyampaikan, kondisi prakiraan tersebut berisiko terhadap keselamatan pelayaran.
Untuk memudahkan pengurusan, Imigrasi Bali juga membuka pelayanan pengajuan ITKT di seluruh kantor imigrasi di Bali tanpa dibatasi domisili.
KEMENTERIA Agama (Kemenag) menegaskan bahwa panduan pelaksanaan takbiran yang bertepatan dengan Hari Raya Nyepi hanya berlaku di Provinsi Bali.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menyampaikan panduan jika Hari Raya Nyepi pada 19 Maret 2026 berbarengan dengan malam takbiran Idulfitri 1447 H.
KORBAN dalam peristiwa banjir bandang di Kabupaten Buleleng, Bali bertambah jadi dua orang, setelah ditemukan Komang Suci (44) dalam keadaan sudah meninggal,
BNN bersama sejumlah instansi mengungkap laboratorium gelap pembuat narkotika sintetis jenis mephedrone di sebuah vila dan menangkap dua tersangka warga Rusia.
BNN berhasil membongkar praktik laboratorium narkotika di Bali. Dalam operasi itu, ditemukan sejumlah bahan yang diduga digunakan untuk memproduksi narkotika sintetis jenis mephedrone.
