Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Tim SAR Evakuasi Seorang ABK Kapal Kool Ice di Bali yang Alami Gangguan Jantung

Ruta Suryana
27/2/2026 14:17
Tim SAR Evakuasi Seorang ABK Kapal Kool Ice di Bali yang Alami Gangguan Jantung
Tim SAR gabungan saat melakukan evakuasi seorang ABK Kapal Kool Ice yang mengalami gangguan jantung di perairan Bali, Jumat (27/2).(Dok. Tim SAR)

TIM SAR gabungan berhasil mengevakuasi satu orang ABK Kapal KOOL ICE yang mengalami gangguan jantung di perairan Bali, Jumat (27/2). Evakuasi dilakukan dengan mengerahkan RIB dari perairan Pelabuhan Benoa.

Korban diketahui bernama Carl Mauricio Montevirgen (45), Warga Negara Filipina. Ditentukan titik intercept berada pada kordinat 8°46.351'S - 115°14.884'E. Upaya pemindahan korban sempat mengalami kesulitan karena gelombang cukup keras. Setelah berhasil dievakuasi dari kapal, korban dibawa ke Dermaga Disnav Pelabuhan Benoa untuk pemeriksaan awal oleh petugas BBKK Benoa, kemudian dirujuk ke RS Siloam untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan.

Koordinator Lapangan, Arif Yuliyanto menyampaikan, proses evakuasi berjalan lancar. “Kegiatan berjalan lancar, pasien sudah dilakukan medevac dan dibawa ke RS Siloam untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut,” ujar Arif Yuliyanto selaku Koordinator Lapangan.
 
Dalam operasi SAR ini melibatkan unsur gabungan dari Tim Rescue Kantor SAR Denpasar, TNI AL, Polairud Mabes Polri, Ditpolairud Polda Bali, VTS Pelabuhan Benoa, Imigrasi Pelabuhan Benoa, BBKK Pelabuhan Benoa, Tim Medis RS Siloam, serta Agen Kapal PT Trans Cakrawala. Dengan selesainya proses evakuasi dan penanganan korban, operasi SAR dinyatakan selesai dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing. (H-3)

 

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri Rosmalia
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved