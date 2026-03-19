Raffi Ahmad Lepas Ratusan Peserta Mudik Gratis di TMII

UTUSAN Khusus Presiden (UKP) Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, resmi melepas keberangkatan 400 peserta program mudik gratis 2026. Acara pelepasan yang berlangsung meriah ini dipusatkan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, pada Kamis (19/3/2026).

Program tahunan yang diinisiasi oleh MS Glow ini berkolaborasi dengan kantor Utusan Khusus Presiden untuk membantu masyarakat, khususnya pekerja sektor informal, agar dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman tanpa terbebani biaya transportasi.

Wujud Kepedulian Nyata bagi Pekerja Informal

Dalam sambutannya, Raffi Ahmad menekankan bahwa inisiatif seperti ini merupakan bentuk kolaborasi konkret antara sektor swasta dan pemerintah dalam menyentuh lapisan masyarakat bawah.

"Program Mudik Gratis ini adalah salah satu bentuk nyata kepedulian bersama untuk membantu masyarakat bisa pulang ke kampung halaman. Saya sangat mengapresiasi inisiatif yang konsisten menghadirkan program berdampak seperti ini," ujar Raffi Ahmad di lokasi pelepasan.

Peserta mudik tahun ini didominasi oleh perempuan yang bekerja di sektor informal, mulai dari buruh, pedagang kecil, pekerja rumah tangga (PRT), hingga guru ngaji. Salah satu peserta, Nur, mengaku sangat terbantu karena sebelumnya sempat ragu bisa pulang kampung akibat keterbatasan biaya perjalanan yang melonjak menjelang Lebaran.

Rute Utama dan Armada Bus Premium

Founder J99 Corp., Gilang Widya Pramana, menjelaskan bahwa tahun ini pihaknya menyediakan armada bus dari Juragan 99 Trans yang dikenal dengan kenyamanannya. Terdapat tiga rute utama yang dilayani dalam program ini:

Rute 1: Jakarta-Semarang-Surabaya

Jakarta-Surabaya-Malang Rute 3: Jakarta-Solo-Yogyakarta

Jakarta-Surabaya-Malang Rute 3: Jakarta-Solo-Yogyakarta

"Kami rutin menggelar agenda ini setiap tahun. Tujuannya sederhana, agar masyarakat bisa merayakan Lebaran bersama keluarga tercinta tanpa harus pusing memikirkan ongkos," kata pria yang akrab disapa Juragan 99 tersebut.

Pelepasan Meriah dengan Sentuhan Budaya dan Hiburan

Berbeda dengan seremoni pelepasan mudik pada umumnya, acara di TMII kali ini dikemas menyerupai festival budaya. Para pemudik disuguhi pertunjukan seni khas Betawi seperti tari tradisional dan prosesi Palang Pintu.

Suasana semakin pecah dengan kehadiran musisi Aldi Taher serta aksi jenaka para kreator konten korban bank emok yang tengah viral. Tak hanya transportasi gratis, para peserta dibekali dengan uang saku dan paket parsel (bingkisan) untuk dibawa ke kampung halaman.

Plt Direktur Utama TMII, Ratri Paramitha, memberikan apresiasi atas pemilihan TMII sebagai lokasi titik kumpul. "Biasanya hanya pelepasan formal, namun kali ini disertai hiburan yang membuat suasana sangat meriah. Ini memberikan pengalaman berbeda dan kesan bahagia bagi pemudik bahkan sebelum mereka sampai di tujuan," ungkapnya. (Ant/I-2)