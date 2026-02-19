Macet Ramadan, Pramono: Jam Padat Bergeser, Sore Jadi Titik Kritis

Headline
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah menyiapkan langkah antisipatif menghadapi potensi lonjakan macet selama Ramadan. Fokus pengaturan lalu lintas, ujar Pramono, diarahkan pada jam-jam krusial menjelang waktu berbuka puasa.
“Yang pertama berkaitan dengan antisipasi macet. Memang kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian, dengan Polda Metro Jaya untuk mengatur itu. Terutama dari jam-jam sore ketika mau berbuka puasa,” ujar Pramono di Balai Kota, Kamis (19/2).
Menurut dia, pola kepadatan lalu lintas pada Ramadan mengalami pergeseran signifikan dibanding hari biasa. Jika sebelumnya arus kendaraan sudah memadat sejak pukul 06.00-07.00 WIB, kini kepadatan cenderung mundur.
“Dan pagi ada pergeseran. Kalau dulu jam 6, jam 7 orang-orang sudah mulai padat, sekarang ini jam 8, jam 9, dan seterusnya,” katanya.
Perubahan pola tersebut, lanjut Pramono, menjadi perhatian serius karena berdampak pada manajemen rekayasa lalu lintas, pengaturan lampu pengendali, hingga penempatan personel di titik rawan kemacetan.
Ia memastikan koordinasi lintas instansi terus diperkuat agar mobilitas warga tetap terkendali selama bulan suci.
“Kami berkoordinasi. Kemarin saya sudah meminta juga kepada Dinas Perhubungan untuk mempersiapkan ini. Karena ini kan hal yang sudah rutin yang dijalani,” tegasnya.
Pramono menekankan, pengendalian lalu lintas Ramadan bukan semata rutinitas tahunan, melainkan bagian dari upaya menjaga produktivitas dan kenyamanan warga Jakarta.
Ia berharap sinergi antara Pemprov DKI dan aparat kepolisian mampu meminimalkan titik kemacetan, terutama menjelang berbuka puasa yang kerap memicu lonjakan mobilitas secara bersamaan. (H-4)
