Buka Puasa di Mercure Tangerang Centre mulai Rp198 Ribu, Ada Doorprize di Akhir Ramadan

Buka Puasa di Mercure Tangerang Centre mulai Rp198 Ribu.(Dok. Mercure Tangerang Centre)

MOMEN Ramadan selalu menjadi waktu yang tepat untuk berkumpul dan menikmati kebersamaan bersama orang terdekat. Tahun ini, Mercure Tangerang Centre menghadirkan program iftar spesial dengan beragam sajian berbuka puasa yang lengkap, sekaligus kesempatan memenangkan doorprize menarik di akhir periode Ramadan.

Sebagai bagian dari jaringan global Accor, melalui program loyalitas gaya hidup ALL - Accor Live Limitless, Mercure Tangerang Centre turut menghadirkan penawaran spesial berupa Triple Reward Points bagi para tamu yang menikmati pengalaman

bersantap selama Ramadan. Program ini berlaku sejak hari pertama Ramadan hingga 22 Maret 2026 di lebih dari 130 hotel Accor yang berpartisipasi di seluruh Indonesia. Anggota ALL yang berbuka puasa di restoran yang berpartisipasi berkesempatan mendapatkan tiga kali lipat poin reward dengan melakukan registrasi penawaran melalui platform ALL sebelum bersantap. Keanggotaan ALL tersedia secara gratis, sehingga setiap momen berbuka puasa menjadi lebih bernilai.

Mercure Tangerang Centre kembali menghadirkan program Iftar “Kuliner Ramadan Vol.2” dengan sajian buffet beragam mulai dari hidangan Nusantara hingga internasional. Tamu dapat menikmati aneka takjil, sweet & savory corner, dessert, serta live cooking station dengan hidangan hangat seperti martabak asin, kebab, hingga jajanan favorit seperti cilok bumbu dan siomay. Suasana berbuka semakin berkesan dengan alunan live music yang menghadirkan atmosfer santai dan menyenangkan.

Dengan harga IDR 198.000++ per orang, tamu dapat menikmati promo Buy 7 Get 8 setiap hari, Buy 5 Get 6 setiap Minggu dan di periode 15 - 19 Maret 2026, ditambah diskon 10% untuk member Accor Plus dan kesempatan memenangkan doorprize menarik di akhir periode Ramadan. Selain iftar, tersedia juga promo Halal Bihalal IDR 188.800 nett per orang (minimum 10 orang) dengan pilihan All You Can Eat Buffet atau Family Style, serta promo Sahur IDR 88.000 per orang.

“Melalui tema Iftar ‘Kuliner Ramadan Vol.2’, kami ingin menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang hangat dengan sajian beragam serta kesempatan memenangkan doorprize menarik,” ujar Fika Koyong, General Manager Mercure Tangerang Centre.

Mercure Tangerang Centre berlokasi di Jl. MH. Thamrin No.5, Cikokol, Kota Tangerang. Untuk informasi dan reservasi, dapat menghubungi WhatsApp Business +62 881 0113 56969. (RO/Z-10)