3X Dining Ramadan di Novotel Karawang: Nikmati Kuliner Ramadan Vol. 2 & Menangkan Doorprize Menarik

3X Dining Ramadan di Novotel Karawang.(Dok. Novotel Karawang)

Ramadan selalu menjadi momen istimewa untuk berkumpul dan menikmati kebersamaan bersama orang terdekat. Tahun ini, Novotel Karawang menghadirkan program iftar spesial dengan beragam sajian berbuka puasa yang lengkap, sekaligus kesempatan memenangkan doorprize menarik di akhir periode Ramadan.

Sebagai bagian dari jaringan global Accor, melalui program loyalitas gaya hidup ALL - Accor Live Limitless, Novotel Karawang turut menghadirkan penawaran spesial berupa

Baca juga : Tips Puasa Aman untuk Pekerja Lapangan: Tetap Sehat dan Produktif Selama Ramadan

Triple Reward Points bagi para tamu yang menikmati pengalaman bersantap selama Ramadan. Program ini berlaku sejak hari pertama Ramadan hingga 22 Maret 2026 di lebih dari 130 hotel Accor yang berpartisipasi di seluruh Indonesia.

Anggota ALL yang berbuka puasa di restoran yang berpartisipasi berkesempatan mendapatkan tiga kali lipat poin reward dengan melakukan registrasi penawaran melalui platform ALL sebelum bersantap. Keanggotaan ALL tersedia secara gratis, sehingga setiap momen berbuka puasa menjadi lebih bernilai.

Novotel Karawang kembali menghadirkan program Iftar “Kuliner Ramadan Vol.2” dengan sajian buffet beragam mulai dari hidangan Nusantara hingga internasional. Para tamu dapat menikmati aneka takjil, sweet & savory corner, dessert, serta live cooking station dengan hidangan hangat seperti martabak asin, kebab, dan seblak yang dimasak langsung oleh chef. Suasana berbuka semakin berkesan dengan live music setiap hari yang menghadirkan atmosfer hangat dan menyenangkan.

Dengan harga IDR 188.800++ per orang, tamu dapat menikmati promo Buy 7 Get 8 setiap hari, Buy 5 Get 6 setiap Minggu dan di periode 15 - 19 Maret 2026, ditambah diskon 10% untuk member Accor Plus dan kesempatan memenangkan doorprize menarik di akhir periode Ramadan. Selain iftar, tersedia juga promo Halal Bihalal IDR 188.800 nett per orang (minimum 10 orang) dengan pilihan All You Can Eat Buffet atau Family Style, serta promo Sahur IDR 85.000 per orang.

“Program Iftar tahun ini kami rancang agar pengalaman berbuka di Novotel Karawang semakin istimewa, dengan beragam menu lezat serta berbagai promo menarik termasuk kesempatan memenangkan doorprize,” ujar Fika Koyong, General Manager Novotel Karawang.

Novotel Karawang berlokasi di Jl. Interchange Karawang Barat, Telukjambe Barat, Karawang. Untuk informasi dan reservasi, dapat menghubungi WhatsApp Business +62 819-1648-3000.