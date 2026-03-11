Stok Pangan Aman Jelang Ramadan dan Lebaran, Zulkifli Hasan Pastikan Harga Terkendali

Daging ayam ras dijual pedagang.(Antara)

MENTERI Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pangan nasional menjelang Ramadan dan Idulfitri aman serta harga relatif terkendali.

Menurut Zulkifli, pasokan berbagai komoditas pangan saat ini lebih dari cukup sehingga masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan bahan makanan selama bulan puasa hingga Lebaran.

“Puasa dan Lebaran, alhamdulillah stok pangan kita lebih dari cukup. Tersedia dan harganya juga masih terjangkau,” ujar Zulkifli saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (11/3).

Baca juga : Mentan Pastikan Stok Daging Aman Jelang Lebaran

Beberapa komoditas sempat mengalami kenaikan harga, seperti cabai dan telur, namun kondisi tersebut masih dalam batas wajar sesuai harga acuan pemerintah.

“Memang ada yang naik seperti cabai, tapi sekarang sudah cenderung turun. Telur juga sempat naik, tetapi masih dalam batas harga acuan pemerintah,” jelasnya. Harga acuan penjualan telur ayam ras saat ini berada di kisaran Rp27.000–Rp29.000 per kilogram di tingkat konsumen.

Zulkifli menambahkan, konflik di Timur Tengah tidak berdampak langsung terhadap pasokan pangan Indonesia karena negara kita tidak mengimpor bahan makanan dari kawasan tersebut.

Baca juga : Stok Pangan di Ibu Kota Dipastikan Aman Menjelang Lebaran

“Perang di Timur Tengah tidak berdampak pada pangan kita karena kita tidak mengimpor makanan dari sana,” katanya. Meski demikian, pemerintah tetap mengantisipasi potensi dampak tidak langsung, terutama jika terjadi lonjakan harga energi yang bisa memicu tekanan inflasi.

Strategi utama pemerintah adalah meningkatkan produksi dalam negeri, sejalan arahan Presiden untuk mempercepat target swasembada pangan nasional.

“Perintah Presiden jelas, produksi kita harus ditingkatkan. Target swasembada pangan yang sebelumnya lima tahun diminta dipercepat menjadi tiga tahun, dua tahun, bahkan setahun,” tegas Zulkifli.

Selain itu, sektor perikanan juga diproyeksikan mengalami peningkatan produksi tahun ini, sehingga berpotensi menciptakan surplus pasokan.

“Kalau ikan, tahun ini Insya Allah produksinya akan berlebih. Jadi untuk puasa dan Lebaran kita optimistis stok pangan aman dan harga tetap terkendali,” pungkas Menko Pangan. (Fal/I-1)