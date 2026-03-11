Pramono: Ormas Jangan Palak Pengusaha untuk Beri THR

ilustrasi(Antara)

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengingatkan agar tidak ada pihak yang memaksa pengusaha memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang perayaan Idul Fitri. Menurut Pramono, hubungan antara pengusaha dan masyarakat harus dijaga agar tetap harmonis sehingga iklim usaha di ibu kota tetap kondusif.

“Mudah-mudahan tidak ada pemaksaan dari organisasi masyarakat atau siapa pun untuk meminta THR,” kata Pramono saat ditemui di kawasan Jakarta Timur, Selasa (10/3).

Ia menilai Jakarta selama ini dikenal sebagai kota dengan iklim usaha yang relatif stabil. Karena itu, ia berharap kondisi tersebut dapat terus dipertahankan tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun kepada para pelaku usaha. Pramono juga menyarankan para pengusaha untuk menyikapi berbagai permintaan THR dari pihak luar dengan bijak, sambil tetap menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar.

Menurutnya, menjaga situasi yang aman dan kondusif menjadi hal yang sangat penting agar kegiatan ekonomi di Jakarta tetap berjalan lancar. Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga berupaya memastikan suasana menjelang Lebaran tetap nyaman bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah berbagai kegiatan dan program yang dapat dinikmati masyarakat selama periode menjelang Hari Raya.

Pada 12 Maret 2026, Pemprov DKI akan menggelar Hijab Fashion Show di kawasan Tanah Abang. Selanjutnya, pada 19 Maret akan diadakan Festival Bedug yang dilaksanakan pada malam hari dan dilanjutkan dengan kegiatan pawai obor.

“Pada tanggal 12 Maret nanti ada Hijab Fashion Show di Tanah Abang. Kemudian pada tanggal 19 akan ada bedug festival pada malam hari dan juga pawai obor,” ujar Pramono.

Selain kegiatan tersebut, Pemprov DKI juga menyiapkan berbagai promo bagi masyarakat selama periode Lebaran, seperti layanan transportasi umum gratis serta berbagai diskon di pusat perbelanjaan.

Melalui berbagai program tersebut, pemerintah daerah berharap masyarakat dapat menikmati suasana libur Lebaran dengan nyaman sekaligus menjaga aktivitas ekonomi di ibu kota tetap berjalan dengan baik. (Ant/E-3)