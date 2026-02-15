Pembiaran Parkir Liar, Cuan Mengalir ke Ormas bukan Daerah

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PENGAMAT Transportasi Darmaningtyas mengatakan parkir liar di Jakarta akan menjadi sumber pemasukan bagi organisasi masyarakat (ormas) alih-alih menambah kas daerah.
Ia menilai parkir liar di Jakarta bukan sekadar persoalan ketertiban, melainkan kegagalan regulasi yang membuat potensi pendapatan daerah bocor.
“Parkir liar itu tumbuh karena ada kebutuhan. Tapi pemerintah DKI tidak cepat membuat regulasi untuk memanfaatkannya sebagai sumber pendapatan daerah. Akibatnya, selama ini parkir liar justru jadi sumber pemasukan ormas-ormas,” saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (15/2).
Menurutnya, penertiban tanpa pembenahan tata kelola parkir liar di Jakarta hanya akan jadi aksi sesaat.
Adapun hal yang harus dibenahi, menurut dia, yakni mekanisme pengelolaan parkir secara menyeluruh, mulai dari sistem, pengawasan hingga skema pendapatannya.
Ia mengusulkan penerapan sistem parkir berlangganan agar pendapatan langsung masuk kas daerah. Dengan skema itu, kebocoran bisa ditekan dan potensi PAD bisa dimaksimalkan.
“Kalau dibuat sistem langganan, pendapatannya jelas, terukur, dan masuk ke kas daerah,” ujarnya.
Ia juga meminta agar juru parkir yang sudah ada tetap diberdayakan, tetapi dengan sistem profesional. Bukan lagi berbasis setoran harian, melainkan digaji tetap.
“Jukir tetap ditugaskan untuk pengamanan parkir, tapi tidak lagi berbasis toran. Mereka digaji. Dengan begitu, pendapatan parkir naik, kesejahteraan juru parkir meningkat, dan semuanya lebih tertib,” pungkasnya. (H-4)
Unggahan BEM UGM yang menampilkan simbolisasi Presiden Republik Indonesia menuai kritik tajam.
Pemprov DKI tegas melarang sweeping rumah makan oleh ormas selama Ramadhan. Gubernur Pramono Anung ingin Jakarta tetap damai dan harmonis.
Meski telah memiliki kekuatan hukum tetap, pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan tersebut hingga kini masih terganjal kendala pengamanan di lapangan.
ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan harus diawasi ketat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mengecam keras aksi pembongkaran rumah dan pengusiran terhadap Nenek Elina di Surabaya, Jawa Timur.
Dishub DKI Jakarta untuk menertibkan parkir liar, juru parkir atau jukir yang selama ini beroperasi di tepi jalan bakal direkrut menjadi mitra resmi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved