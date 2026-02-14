Ormas Dilarang Sweeping Rumah Makan di Jakarta saat Ramadhan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta secara tegas melarang organisasi kemasyarakatan (ormas) melakukan razia atau sweeping terhadap rumah makan selama Ramadhan tahun ini. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketertiban dan kerukunan di ibu kota.
"Tentunya saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada 'sweeping'," kata Gubernur DKI Pramono Anung saat menghadiri kegiatan di Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) di Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu (14/2).
Pramono menegaskan, menyambut Ramadhan harus dilakukan dengan penuh kedamaian dan kerukunan. Sebagai kepala daerah, ia merasa bertanggung jawab menjaga situasi tetap kondusif, terutama mengingat Jakarta merupakan kota dengan mayoritas penduduk beragama Islam.
Menurutnya, momentum Ramadhan harus menjadi ajang memperkuat toleransi antarumat beragama, bukan justru menimbulkan masalah sosial.
"Pokoknya hal yang menimbulkan kerawanan, keributan saya tidak izinkan. Tetapi kalau menimbulkan kenyamanan, nanti saya izinkan," tegas Pramono.
Selain itu, Pemprov DKI telah menyiapkan berbagai agenda menyambut Ramadhan dan Idul Fitri agar berjalan tertib dan aman, termasuk penguatan kegiatan keagamaan.
Ia berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga suasana tetap damai, sehingga Ramadhan di Jakarta berlangsung nyaman bagi semua.
