DKI Jakarta Perluas Program Sekolah Swasta Gratis Jadi 103 Sekolah Mulai Juli 2026

ilustrasi.(MI)

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melanjutkan program sekolah swasta gratis. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana menyebut jumlah sekolah yang digratiskan akan bertambah pada ajaran baru tahun ini.

“Kita akan tambah. Sekarang ini kan 2026 jadi 103 jumlahnya. Kan yang 40 yang awal (2025)," ujar Nahdiana di Gedung Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kamis (26/2).

Ia menjelaskan, 40 sekolah swasta gratis yang lebih dulu berjalan merupakan bagian dari tahap awal program pada tahun 2025. Skema itu mengikuti kalender akademik, yang dimulai setiap Juli dan berakhir pada Juni tahun berikutnya.

“Kalau yang 40 itu sudah tahun 2025. Kan tahun pelajaran itu dimulainya Juli, jadi akan berakhir di Juni nanti. Mulai lagi Juli 2026. Jadi 103 ini akan mulai di Juli 2026,” tegasnya.

Disdik DKI menargetkan seluruh proses administrasi dan kesiapan sekolah rampung sebelum tahun ajaran baru 2026/2027 dimulai. (Far/P-3)