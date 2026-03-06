Majelis Ta’lim Bumi Sakinah di Jakarta Selatan menyelenggarakan khataman Al-Qur’an 30 juz sekaligus santunan bagi anak yatim pada Kamis (5/3/2026).(Dok pribadi)

DALAM rangka menyemarakkan bulan suci Ramadan dengan kegiatan yang penuh nilai spiritual, Majelis Ta’lim Bumi Sakinah di Jakarta Selatan menyelenggarakan khataman Al-Qur’an 30 juz sekaligus santunan bagi anak yatim pada Kamis (5/3). Kegiatan tersebut diprakarsai oleh Giwo Rubianto Wiyogo bersama keluarga dan diikuti para jamaah majelis.

Acara diawali dengan kajian keislaman yang disampaikan oleh Ustaz Musyafak. Dalam kajian tersebut, jamaah diajak memperdalam pemahaman tentang makna Ramadan serta pentingnya meningkatkan kualitas ibadah selama bulan suci.

Setelah kajian selesai, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan Al-Qur’an secara bersama-sama yang dipimpin oleh Ustadzah Zuryetty. Para jamaah kemudian menuntaskan khataman Al-Qur’an hingga genap 30 juz.

Dalam sambutannya, Giwo Rubianto turut berbagi pengalaman spiritual yang ia rasakan saat menjalankan ibadah umrah.

"Perjalanan tersebut memberikan banyak pelajaran berharga, tentang kesabaran, keikhlasan, serta pentingnya semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (6/3).

Ia menyampaikan kisah tersebut sebagai bentuk refleksi agar para jamaah dapat mengambil hikmah dan semakin meningkatkan kualitas ibadah, khususnya selama Ramadan.

"Khhataman itu bukan hanya membaca Al-Qur’an sampai selesai, tetapi memaknai setiap isi ayat ayat Al Quran, agar dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari," katanya.

Selain khataman Al-Qur’an, kegiatan ini juga diisi dengan penyaluran santunan kepada anak-anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial di bulan Ramadan. Bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan kebahagiaan sekaligus motivasi bagi para penerima.

"Diharapkan santunan tersebut dapat memberikan kebahagiaan, sekaligus semangat bagi anak-anak yatim, untuk terus belajar dan tumbuh, menjadi generasi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara," ucapnya.

Majelis Ta’lim Bumi Sakinah secara konsisten mengadakan berbagai kegiatan keagamaan. Program-program tersebut bertujuan memperkuat nilai spiritual, mempererat silaturahmi antarjamaah, serta memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. (E-4)