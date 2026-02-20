Evakuasi Selesai, Perjalanan Commuter Line Antara Stasiun Poris - Stasiun Batu Ceper Kembali Normal

Ilustrasi(Dok KAI Commuter)

PROSES evakuasi kereta Commuter Line Basoetta dan prasarana yang terkendala imbas kejadian temperan di PJL 21 Stasiun Poris pada Jumat pagi, (20/2) telah selesai. Pukul 15.00 WIB rangkaian Commuter Line Basoetta No.806A yang tertemper berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian.

"Sementara untuk perbaikan tiang dan kabel listrik aliran atas (LAA) yang mengalami kerusakan juga telah tertangani oleh petugas terkait, sehingga mulai pukul 16.25 WIB perjalanan Commuter Line kembali bisa melintas di kedua jalur, yang sebelumnya hanya menggunakan satu jalur," jelas VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda.

Lebih lanjut Karina menambahkan bahwa mulai pukul 17.00 WIB layanan perjalanan Commuter Line Basoetta kembali dioperasikan berangkat dari Bandara menuju Manggarai ataupun sebaliknya.

Petugas terkait di lokasi juga masih terus melakukan normalisasi prasarana agar perjalanan kereta kembali normal melintas di kedua jalur secara aman sesuai kecepatan operasional.

Terdapat 33 perjalanan Commuter Line Bandara dan 16 perjalanan Commuter Line Tangerang yang dibatalkan, serta sebanyak 18 perjalanan Commuter Line Tangerang yang dilakukan rekayasa pola operasinya hanya sampai Stasiun Rawa Buaya dan kembali ke Stasiun Duri.

"Sebelumnya juga, layanan Commuter Line Basoetta dihentikan sementara selama proses evakuasi dan proses penanganan perbaikan prasarana hingga aman untuk dioperasikan. KAI Commuter memastikan seluruh tiket Commuter Line Basoetta yang telah dipesan pengguna untuk jadwal perjalanan yang terdampak akan dikembalikan secara penuh 100%," tambah Karina.

Proses refund dapat dilakukan langsung di loket stasiun Commuter Line Basoetta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KAI Commuter sampaikan permohonan maaf atas kendala operasional ini dan terus mengimbau seluruh masyarakat untuk selalu berhati-hati dan mendahulukan perjalanan kereta api saat melintas di perlintasan sebidang. Update informasi berkala dapat dipantau melalui media sosial resmi @commuterline atau call center 021-121. (E-4)