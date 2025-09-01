Beroperasi Normal, KAI Commuter Layani 1.063 Perjalanan

Ilustrasi(Antara)

Operasional layanan Commuter Line (KRL) Jabodetabek, Senin pagi (1/9), berjalan normal dan lancar melayani pengguna untuk beraktivitas sehari-hari. Hari ini, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Commuter mengoperasikan sebanyak 1.063 perjalanan KRL Jabodetabek. Perjalanan ini mulai pukul 04.00 WIB-24.00 WIB sehingga dapat memberikan layanan guna mengakomodasi kebutuhan mobilitas masyarakat.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus menyampaikan pihaknya berkomitmen memberikan layanan yang nyaman bagi seluruh pengguna.

“Petugas kami siap membantu agar seluruh pengguna tetap merasa aman dan nyaman. Kami berharap situasi semakin kondusif sehingga aktivitas masyarakat bisa kembali pulih,” ujar Joni dalam keterangan resmi Senin (1/9).

Lebih lanjut, Joni menyampaikan fasilitas transportasi publik merupakan milik bersama yang harus dijaga demi kenyamanan seluruh pengguna. Guna memberikan informasi operasional layanan Commuter Line yang terbaru, KAI Commuter akan terus memberikan informasi secara berkala lewat kanal resmi dan media sosial Commuter Line.

KAI Commuter mengimbau masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan dan keamanan saat melakukan perjalanan dengan transportasi publik, terutama Commuter Line. Selain itu, masyarakat diminta berperan aktif menjaga fasilitas umum yang ada di stasiun maupun di dalam kereta agar tetap terawat dan bisa digunakan bersama-sama dengan nyaman.

"KAI Commuter mengimbau kepada seluruh pengguna dan masyarakat untuk tetap mengutamakan keselamatan, menjaga ketertiban, serta merawat fasilitas publik," tandas Joni. (E-3)