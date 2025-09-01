Beroperasi Normal, KAI Commuter Layani 1.063 Perjalanan

Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
Operasional layanan Commuter Line (KRL) Jabodetabek, Senin pagi (1/9), berjalan normal dan lancar melayani pengguna untuk beraktivitas sehari-hari. Hari ini, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Commuter mengoperasikan sebanyak 1.063 perjalanan KRL Jabodetabek. Perjalanan ini mulai pukul 04.00 WIB-24.00 WIB sehingga dapat memberikan layanan guna mengakomodasi kebutuhan mobilitas masyarakat.
VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus menyampaikan pihaknya berkomitmen memberikan layanan yang nyaman bagi seluruh pengguna.
“Petugas kami siap membantu agar seluruh pengguna tetap merasa aman dan nyaman. Kami berharap situasi semakin kondusif sehingga aktivitas masyarakat bisa kembali pulih,” ujar Joni dalam keterangan resmi Senin (1/9).
Lebih lanjut, Joni menyampaikan fasilitas transportasi publik merupakan milik bersama yang harus dijaga demi kenyamanan seluruh pengguna. Guna memberikan informasi operasional layanan Commuter Line yang terbaru, KAI Commuter akan terus memberikan informasi secara berkala lewat kanal resmi dan media sosial Commuter Line.
KAI Commuter mengimbau masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan dan keamanan saat melakukan perjalanan dengan transportasi publik, terutama Commuter Line. Selain itu, masyarakat diminta berperan aktif menjaga fasilitas umum yang ada di stasiun maupun di dalam kereta agar tetap terawat dan bisa digunakan bersama-sama dengan nyaman.
"KAI Commuter mengimbau kepada seluruh pengguna dan masyarakat untuk tetap mengutamakan keselamatan, menjaga ketertiban, serta merawat fasilitas publik," tandas Joni. (E-3)
Hari Minggu (31/8), ini, operasional perjalanan Commuter Line Jabodetabek dan Commuter Line Basoetta di seluruh lintas beroperasi normal.
Kereta Commuter Indonesia, anak usaha PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero akan mengoperasikan 96 unit kereta rel listrik (KRL) baru.
Sepanjang tahun 2025 hingga 30 April ini, KAI Commuter juga sudah melayani total pengguna Commuter Line sebanyak 125.818.020 orang.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas layanan dan menghadirkan infrastruktur transportasi publik yang terintegrasi dan modern.
Sepekan beroperasi pada masa Angkutan Lebaran 2025, 21-27 Maret 2025, Commuter Line telah mengangkut 7.623.172 penumpang atau lebih tinggi 4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Menyambut libur panjang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia ini, KAI Commuter kembali mengoperasikan 4 perjalanan tambahan Commuter Line Yogyakarta–Palur.
Mulai 1 Juni 2025, PT KAI Commuter resmi mengoperasikan rangkaian KRL baru seri CLI-125 (SFC120-V) di lintas Bogor dan Cikarang. Mau coba naik? Simak jadwalnya di sini
KRL baru seri CLI-125 resmi beroperasi di rute Bogor–Depok. Penumpang M. Ridaf berbagi kesan pertamanya
Kereta Api Indonesia (KAI) Commuter berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan transportasi yang aman, nyaman dan dengan tarif yang terjangkau.
Sepanjang tahun 2025 hingga 30 April ini, KAI Commuter juga sudah melayani total pengguna Commuter Line sebanyak 125.818.020 orang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved