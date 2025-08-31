Headline
Membawa Aspirasi Rakyat ke Dunia Roblox

Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.

KAI Commuter Tetap Beroperasi Normal Hari Ini

Naufal Zuhdi
31/8/2025 09:30
Ilustrasi.(Antara Foto)

OPERASIONAL layanan Commuter Line pada Minggu, (31/8), beroperasi secara normal. Layanan naik dan turun pengguna di seluruh stasiun juga terpantau kondusif dan lancar. VP Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus, menyampaikan bahwa hari Minggu ini, hingga pukul 08.00 WIB, operasional perjalanan Commuter Line Jabodetabek dan Commuter Line Basoetta di seluruh lintas beroperasi normal.

“Layanan naik dan turun pengguna dilayani di seluruh stasiun. Hari ini, KAI Commuter akan mengoperasikan sebanyak 1.030 perjalanan Commuter Line Jabodetabek dan sebanyak 64 perjalanan Commuter Line Basoetta,” jelas Joni.

KAI Commuter, lanjut Joni, juga tetap menyiagakan dan melakukan penebalan petugas pengamanan di area stasiun guna mengantisipasi hal-hal yang bisa membahayakan operasional layanan perjalanan Commuter Line.

“KAI Commuter juga tetap melakukan antisipasi rekayasa pola operasi jika terjadi kendala pada lintas, dan akan dilakukan penyesuaian layanan perjalanan jika lintas-lintas pelayanan perjalanan Commuter Line tidak kondusif dan membahayakan perjalanan kereta maupun pengguna,” tambah Joni.

KAI Commuter mengimbau kepada seluruh pengguna dan masyarakat untuk tetap mengutamakan keselamatan, menjaga ketertiban, serta menjaga fasilitas publik.

"Selalu ikuti arahan dari petugas di stasiun saat menggunakan Commuter Line,” pungkasnya.(H-4)

 



Editor : Indriyani Astuti
