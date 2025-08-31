KAI Commuter Tetap Beroperasi Normal Hari Ini

Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
OPERASIONAL layanan Commuter Line pada Minggu, (31/8), beroperasi secara normal. Layanan naik dan turun pengguna di seluruh stasiun juga terpantau kondusif dan lancar. VP Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus, menyampaikan bahwa hari Minggu ini, hingga pukul 08.00 WIB, operasional perjalanan Commuter Line Jabodetabek dan Commuter Line Basoetta di seluruh lintas beroperasi normal.
“Layanan naik dan turun pengguna dilayani di seluruh stasiun. Hari ini, KAI Commuter akan mengoperasikan sebanyak 1.030 perjalanan Commuter Line Jabodetabek dan sebanyak 64 perjalanan Commuter Line Basoetta,” jelas Joni.
KAI Commuter, lanjut Joni, juga tetap menyiagakan dan melakukan penebalan petugas pengamanan di area stasiun guna mengantisipasi hal-hal yang bisa membahayakan operasional layanan perjalanan Commuter Line.
“KAI Commuter juga tetap melakukan antisipasi rekayasa pola operasi jika terjadi kendala pada lintas, dan akan dilakukan penyesuaian layanan perjalanan jika lintas-lintas pelayanan perjalanan Commuter Line tidak kondusif dan membahayakan perjalanan kereta maupun pengguna,” tambah Joni.
KAI Commuter mengimbau kepada seluruh pengguna dan masyarakat untuk tetap mengutamakan keselamatan, menjaga ketertiban, serta menjaga fasilitas publik.
"Selalu ikuti arahan dari petugas di stasiun saat menggunakan Commuter Line,” pungkasnya.(H-4)
Kereta Commuter Indonesia, anak usaha PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero akan mengoperasikan 96 unit kereta rel listrik (KRL) baru.
Sepanjang tahun 2025 hingga 30 April ini, KAI Commuter juga sudah melayani total pengguna Commuter Line sebanyak 125.818.020 orang.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas layanan dan menghadirkan infrastruktur transportasi publik yang terintegrasi dan modern.
Sepekan beroperasi pada masa Angkutan Lebaran 2025, 21-27 Maret 2025, Commuter Line telah mengangkut 7.623.172 penumpang atau lebih tinggi 4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
PT KAI Commuter resmi menerapkan GAPEKA 2025 sejak 1 Februari 2025. Berbagai perubahan signifikan dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi perjalanan para pengguna.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved