KAI Commuter Percepat Evakuasi Kereta Bandara yang Tabrak Truk di Stasiun Poris

KA Bandara Soekarno-Hatta melintas di Jakarta, Rabu (1/9/2021)(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.)

KAI Commuter mempercepat proses evakuasi rangkaian Commuter Line Basoetta No. 806 tujuan Bandara Soekarno-Hatta atau Kereta Bandara yang mengalami kendala imbas tertemper kendaraan truk di perlintasan sebidang JPL 21 lintas Rawa Buaya-Batuceper, Stasiun Poris, Jumat pagi (20/2) sekitar pukul 06.05 WIB. Kejadian ini menyebabkan rangkaian kereta keluar jalur dan menghalangi layanan perjalanan kereta.

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda menyampaikan bahwa, saat ini, melakukan evakuasi seluruh pengguna Commuter Line Basoetta No. 806 tujuan Bandara Soekarno-Hatta dan juga petugas.

“Tidak ada korban dalam kejadian ini, seluruhnya aman dan sudah dievakuasi,” tutur Karina dikutip dari siaran pers yang diterima, Jumat (20/2).

Karina menambahkan, bagi pengguna Commuter Line No. 806 yang akan menuju bandara, KAI Commuter menyediakan transportasi pengganti untuk melanjutkan perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta.

Ia menyampaikan KAI Commuter menyampaikan permohonan maaf atas kendala dan ketidaknyamanan yang timbul akibat kejadian pagi ini sehingga operasional perjalanan Commuter Line Basoetta dan Commuter Line Duri-Tangerang terganggu akibat kecelakaan di Stasiun Poris.

“Atas kejadian tersebut kami melakukan rekayasa pola operasi dan pembatalan perjalanan Commuter Line,” tutur Karina.

Saat ini, sambung Karina, petugas terkait telah melakukan proses awal evakuasi rangkaian kereta guna mempercepat penanganan tersebut, KAI Commuter berkoordinasi dengan KAI Daop 1 Jakarta dengan mengirimkan rangkaian kereta penolong ke lokasi kejadian.

“Imbas kejadian tersebut, perjalanan Commuter Line Tangerang saat ini hanya melayani relasi sampai Stasiun Rawa Buaya untuk kembali ke Stasiun Duri. Sedangkan perjalanan Commuter Line Basoetta dari arah Bandara, perjalanannya hanya sampai Stasiun Batuceper untuk kembali ke Bandara Soekarno-Hatta,” jelas Karina.

Akibat kecelakaan di Stasiun Poris, untuk sementara, bagi calon pengguna Commuter Line Basoetta atau KA Bandara yang akan menuju bandara, disarankan untuk mencari alternatif transportasi lainnya.

Sementara itu, bagi pengguna Kereta Bandara yang telah memiliki tiket dapat melakukan refund dengan pengembalian 100% di stasiun-stasiun pemberhentian Commuter Line Basoetta. (H-4)