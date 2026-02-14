Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Atria Hotel Gading Serpong Perkuat Posisi sebagai Hotel dan Venue MICE Unggulan Tangerang

Media Indonesia
14/2/2026 10:34
Atria Hotel Gading Serpong Perkuat Posisi sebagai Hotel dan Venue MICE Unggulan Tangerang
Atria Hotel Gading Serpong(Atria Hotel Gading Serpong)

BERDIRI sejak 2010, Atria Hotel Gading Serpong berkembang menjadi salah satu destinasi hospitality dan MICE unggulan di kawasan Tangerang dan sekitarnya. Berbekal komitmen pada kualitas layanan dan pengalaman tamu yang berkesan, hotel ini telah melayani ratusan ribu tamu dari beragam latar belakang, baik untuk keperluan bisnis maupun rekreasi.

Selama lebih dari satu dekade perjalanan, Atria Hotel Gading Serpong dikenal sebagai venue pilihan untuk beragam kegiatan, mulai dari acara korporasi, pemerintahan, hingga asosiasi berskala lokal, nasional, maupun internasional. Hingga saat ini, ribuan event telah sukses diselenggarakan di berbagai fasilitas unggulan hotel, termasuk meeting rooms, ballroom, hingga Grand Ballroom yang menjadi salah satu yang terbesar dan paling representatif di kawasan Tangerang.

Konsistensi Atria Hotel Gading Serpong dalam menghadirkan layanan profesional, fasilitas lengkap, serta tim berpengalaman menjadikan hotel ini sebagai mitra terpercaya bagi berbagai institusi dan penyelenggara acara. Setiap event dirancang dengan detail dan standar layanan tinggi, mencerminkan dedikasi Atria dalam menciptakan pengalaman yang berkesan dan bernilai.

Baca juga : Le Semar Hotel Karawaci Hadirkan Promo Ramadan 1447 H dengan Buffet dan Paket Menginap Terjangkau

Komitmen tersebut juga tercermin melalui berbagai penghargaan bergengsi yang telah diraih. Pada tahun 2024/2025, Atria Hotel Gading Serpong dianugerahi Indonesia Leading MICE Hotel in Tangerang. Di tahun yang sama, hotel ini juga meraih “Favourite Hotel in Tangerang” pada ajang Exquisite Reader’s Choice Awards 2024. Memasuki tahun 2026, Atria Hotel Gading Serpong kembali menorehkan prestasi dengan menerima Booking.com Traveller Review Awards 2026, berdasarkan ulasan positif dan kepercayaan para tamu.

“Sejak awal berdiri di tahun 2010, Atria Hotel Gading Serpong tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga pada konsistensi dalam membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang dengan para tamu dan mitra kami. Setiap event, setiap kunjungan, dan setiap pengalaman yang tercipta menjadi bagian dari perjalanan kami. Penghargaan yang kami terima merupakan hasil kerja keras seluruh tim dan kepercayaan para tamu yang terus menginspirasi kami untuk memberikan layanan terbaik ke depannya,” ujar Wahyono, General Manager Atria Hotel Gading Serpong.

Dengan sejarah panjang, rekam jejak event yang solid, serta pengakuan industri dan tamu, Atria Hotel Gading Serpong terus melangkah maju sebagai destinasi unggulan untuk akomodasi dan penyelenggaraan acara di Tangerang. Ke depan, Atria berkomitmen untuk terus berinovasi dan menghadirkan standar layanan terbaik bagi setiap tamu dan mitra. (RO/Z-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Thalatie Yani
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved