Atria Hotel Gading Serpong Perkuat Posisi sebagai Hotel dan Venue MICE Unggulan Tangerang

Atria Hotel Gading Serpong

BERDIRI sejak 2010, Atria Hotel Gading Serpong berkembang menjadi salah satu destinasi hospitality dan MICE unggulan di kawasan Tangerang dan sekitarnya. Berbekal komitmen pada kualitas layanan dan pengalaman tamu yang berkesan, hotel ini telah melayani ratusan ribu tamu dari beragam latar belakang, baik untuk keperluan bisnis maupun rekreasi.

Selama lebih dari satu dekade perjalanan, Atria Hotel Gading Serpong dikenal sebagai venue pilihan untuk beragam kegiatan, mulai dari acara korporasi, pemerintahan, hingga asosiasi berskala lokal, nasional, maupun internasional. Hingga saat ini, ribuan event telah sukses diselenggarakan di berbagai fasilitas unggulan hotel, termasuk meeting rooms, ballroom, hingga Grand Ballroom yang menjadi salah satu yang terbesar dan paling representatif di kawasan Tangerang.

Konsistensi Atria Hotel Gading Serpong dalam menghadirkan layanan profesional, fasilitas lengkap, serta tim berpengalaman menjadikan hotel ini sebagai mitra terpercaya bagi berbagai institusi dan penyelenggara acara. Setiap event dirancang dengan detail dan standar layanan tinggi, mencerminkan dedikasi Atria dalam menciptakan pengalaman yang berkesan dan bernilai.

Komitmen tersebut juga tercermin melalui berbagai penghargaan bergengsi yang telah diraih. Pada tahun 2024/2025, Atria Hotel Gading Serpong dianugerahi Indonesia Leading MICE Hotel in Tangerang. Di tahun yang sama, hotel ini juga meraih “Favourite Hotel in Tangerang” pada ajang Exquisite Reader’s Choice Awards 2024. Memasuki tahun 2026, Atria Hotel Gading Serpong kembali menorehkan prestasi dengan menerima Booking.com Traveller Review Awards 2026, berdasarkan ulasan positif dan kepercayaan para tamu.

“Sejak awal berdiri di tahun 2010, Atria Hotel Gading Serpong tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga pada konsistensi dalam membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang dengan para tamu dan mitra kami. Setiap event, setiap kunjungan, dan setiap pengalaman yang tercipta menjadi bagian dari perjalanan kami. Penghargaan yang kami terima merupakan hasil kerja keras seluruh tim dan kepercayaan para tamu yang terus menginspirasi kami untuk memberikan layanan terbaik ke depannya,” ujar Wahyono, General Manager Atria Hotel Gading Serpong.

Dengan sejarah panjang, rekam jejak event yang solid, serta pengakuan industri dan tamu, Atria Hotel Gading Serpong terus melangkah maju sebagai destinasi unggulan untuk akomodasi dan penyelenggaraan acara di Tangerang. Ke depan, Atria berkomitmen untuk terus berinovasi dan menghadirkan standar layanan terbaik bagi setiap tamu dan mitra. (RO/Z-2)