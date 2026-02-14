Le Semar Hotel Karawaci Hadirkan Promo Ramadan 1447 H dengan Buffet dan Paket Menginap Terjangkau

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
DALAM menyambut bulan suci Ramadan 1447 H, Le Semar Hotel Karawaci menghadirkan rangkaian program spesial bertajuk “Ramadhan Berkah Melimpah”. Program ini dirancang untuk memberikan pengalaman berbuka puasa yang hangat dan berkesan, sekaligus menyediakan opsi staycation keluarga dengan harga terjangkau bagi masyarakat Tangerang dan sekitarnya.
Menjadi primadona tahun ini, Le Semar Hotel Karawaci menyajikan paket Buka Puasa Buffet All You Can Eat dengan harga yang sangat kompetitif, yaitu Rp 130.000 net/orang. Mengangkat kekayaan kuliner Nusantara, para tamu dapat menikmati berbagai rotasi menu setiap harinya, mulai dari aneka takjil manis, hidangan utama yang kaya rempah, hingga sajian penutup tradisional yang menggugah selera.
"Kami ingin Le Semar menjadi rumah kedua bagi masyarakat yang ingin bersilaturahmi. Dengan harga yang terjangkau, kami tetap mengedepankan kualitas rasa dan variasi menu yang melimpah," ujar Manajemen Le Semar Hotel Karawaci.
Bagi mereka yang ingin menikmati suasana Ramadhan dengan lebih santai, Le Semar menawarkan Paket Menginap mulai dari Rp 550.000 net/malam. Harga ini sudah termasuk:
Selain itu, bagi pengendara atau warga sekitar yang ingin mencari camilan berbuka dengan cepat, hadir pula Warung Semar Ta’jil dengan harga mulai dari Rp 20.000, tersedia di area depan hotel.
Menambah kemeriahan "Berkah Melimpah", setiap tamu yang melakukan transaksi paket Ramadhan memiliki kesempatan untuk memenangkan berbagai hadiah menarik (Doorprize) yang akan diundi selama periode Ramadhan, di antaranya:
Seluruh rangkaian promo ini tersedia setiap hari selama bulan Ramadhan 1447 H, mulai pukul
17.00 hingga 22.00 WIB. Mengingat tingginya minat masyarakat, para tamu disarankan untuk
melakukan reservasi terlebih dahulu.
Informasi & Pemesanan:
