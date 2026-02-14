Le Semar Hotel Karawaci Hadirkan Promo Ramadan 1447 H dengan Buffet dan Paket Menginap Terjangkau

Le Semar Hotel Karawaci hadirkan promo Ramadhan 1447 H: buka puasa all you can eat Rp130 ribu, paket menginap mulai Rp550 ribu, serta doorprize sepeda listrik dan TV.(Le Semar Hotel Karawaci)

DALAM menyambut bulan suci Ramadan 1447 H, Le Semar Hotel Karawaci menghadirkan rangkaian program spesial bertajuk “Ramadhan Berkah Melimpah”. Program ini dirancang untuk memberikan pengalaman berbuka puasa yang hangat dan berkesan, sekaligus menyediakan opsi staycation keluarga dengan harga terjangkau bagi masyarakat Tangerang dan sekitarnya.

Sajian Nusantara dan Arabian Signature "All You Can Eat"

Menjadi primadona tahun ini, Le Semar Hotel Karawaci menyajikan paket Buka Puasa Buffet All You Can Eat dengan harga yang sangat kompetitif, yaitu Rp 130.000 net/orang. Mengangkat kekayaan kuliner Nusantara, para tamu dapat menikmati berbagai rotasi menu setiap harinya, mulai dari aneka takjil manis, hidangan utama yang kaya rempah, hingga sajian penutup tradisional yang menggugah selera.

"Kami ingin Le Semar menjadi rumah kedua bagi masyarakat yang ingin bersilaturahmi. Dengan harga yang terjangkau, kami tetap mengedepankan kualitas rasa dan variasi menu yang melimpah," ujar Manajemen Le Semar Hotel Karawaci.

Baca juga : Jadwal Buka Puasa Hari Ini 18 Maret 2024 di Wilayah Jabodetabek

Paket Menginap & Warung Semar Ta’jil

Bagi mereka yang ingin menikmati suasana Ramadhan dengan lebih santai, Le Semar menawarkan Paket Menginap mulai dari Rp 550.000 net/malam. Harga ini sudah termasuk:

Akomodasi kamar yang nyaman.

Sahur atau Sarapan untuk 2 orang.

Paket Buka Puasa (Buffet) untuk 2 orang.

Selain itu, bagi pengendara atau warga sekitar yang ingin mencari camilan berbuka dengan cepat, hadir pula Warung Semar Ta’jil dengan harga mulai dari Rp 20.000, tersedia di area depan hotel.

Banjir Doorprize Spektakuler

Menambah kemeriahan "Berkah Melimpah", setiap tamu yang melakukan transaksi paket Ramadhan memiliki kesempatan untuk memenangkan berbagai hadiah menarik (Doorprize) yang akan diundi selama periode Ramadhan, di antaranya:

Sepeda Listrik

Kulkas & TV LCD

Voucher Menginap

Dan berbagai hadiah menarik lainnya.

Informasi Operasional & Reservasi

Seluruh rangkaian promo ini tersedia setiap hari selama bulan Ramadhan 1447 H, mulai pukul

17.00 hingga 22.00 WIB. Mengingat tingginya minat masyarakat, para tamu disarankan untuk

melakukan reservasi terlebih dahulu.

Informasi & Pemesanan: