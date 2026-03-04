Prabowo Undang Ulama dan Ormas Islam Buka Puasa di Istana Besok

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar acara buka puasa bersama para ulama dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (5/3). Agenda ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan kenegaraan di bulan suci Ramadan.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengonfirmasi rencana tersebut usai bertemu Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (4/3) siang. Ia menyebut undangan ini merupakan tradisi yang terus dijaga untuk menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh agama.
"Kan biasa Bapak Presiden mengundang tokoh-tokoh agama ulama untuk buka puasa ya, besok itu juga," ujar Nasaruddin.
Ia menjelaskan bahwa tamu yang diundang mencakup spektrum luas dari kalangan Muslim di Indonesia, mulai dari pimpinan ormas hingga pengasuh pondok pesantren. Namun, jumlah undangan akan disesuaikan dengan daya tampung lokasi acara di dalam Istana.
Pertemuan antara Menag dan Presiden pada Rabu siang juga secara khusus membahas detail teknis pelaksanaan acara agar berjalan lancar.
"Kita bicarakan teknisnya, ya Alhamdulillah. Seperti biasa, ya biasa seperti yang sering diundang itu, tokoh-tokoh agama, ya ormas-ormas Islam, pimpinan-pimpinan pondok, sesuai dengan kapasitas yang ditampung oleh ruangan yang ada," kata Nasaruddin.
Meski teknis acara sudah matang, Menag belum bersedia merinci apakah ada pembahasan khusus terkait isu-isu terkini atau kebijakan pemerintah yang akan didiskusikan dalam pertemuan hangat tersebut. (Ant/P-4)
