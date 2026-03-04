Buka Puasa Bersama & Santunan Anak Yatim Kolaborasi PP INI dan PP IPPAT dalam Semangat Ukhuwah Ramadan 1447 H

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadhan 1447 H, Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) menyelenggarakan kegiatan Buka Puasa Bersama & Santunan Anak Yatim pada Rabu, 4 Maret 2026, bertempat di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Jakarta. Kegiatan ini merupakan inisiatif bersama dua organisasi profesi yang membawahi Notaris dan PPAT di Indonesia sebagai wujud kepedulian sosial sekaligus momentum mempererat kebersamaan di bulan penuh berkah.

Ketua Umum PP IPPAT, Dr. H. Hapendi Harahap, S.H., Sp.N., M.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan buka puasa bersama ini bertujuan untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah serta memperkuat sinergi dan silaturahmi antar rekan seprofesi yang tergabung dalam INI dan IPPAT. “Melalui momentum Ramadhan ini, kita berharap terjalin kebersamaan yang semakin erat, memperkuat kolaborasi, serta menumbuhkan semangat persaudaraan dalam menjalankan amanah profesi,” ujar beliau.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum PP INI, Dr. H. Irfan Ardiansyah, S.H., Sp.N., LL.M., menegaskan bahwa semangat Ramadhan harus menjadi energi positif bagi kedua organisasi untuk terus bersinergi dan memperkuat jalinan kerja sama. “INI dan IPPAT sebagai dua organisasi profesi yang membawahi Notaris dan PPAT harus terus menjaga kekompakan, mempererat tali silaturahmi, serta memperkuat kerja sama dengan semangat ukhuwah Islamiyah,” ungkapnya.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI, Dr. Widodo, S.H., M.H., turut memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya acara ini. Beliau menilai kehadiran berbagai pemangku kepentingan seperti Kementerian ATR/BPN, pihak perbankan, serta anggota dari kedua organisasi menunjukkan soliditas yang kuat. “Ini bukan hanya sekedar kumpul-kumpulnya, tapi ini menunjukkan adanya soliditas dan kebersamaan antara dua lembaga organisasi yang cukup penting dan sangat strategis karena menyangkut tentang perlindungan hak-hak warga negara, khususnya di lapangan hukum keperdataan, baik notaris maupun juga di bidang pertanahan,” papar Widodo.

Lebih lanjut, Widodo menjelaskan bahwa kolaborasi ini merupakan kelanjutan dari tradisi baik yang telah dibangun sebelumnya, seperti kegiatan Natal bersama. Menurutnya, PP INI dan PP IPPAT sebagai organisasi profesi tetap menghormati keberagaman yang ada. “Justru keberagaman itu menguatkan kita semua, walaupun berbeda-beda keyakinan, tetap bersatu untuk sama-sama membesarkan dan juga menjaga kehormatan serta keluhuran dari organisasi profesi ini. Tadi juga cukup baik, apalagi diikuti dengan santunan untuk saudara-saudara kita, adik-adik yatim piatu. Ini menunjukkan bahwa teman-teman notaris dan PPAT, walaupun sibuk dengan aktivitasnya sehari-hari, masih peduli dan mau berbagi di bulan yang penuh dengan kebaikan,” tambahnya.

Widodo juga menyoroti langkah transformatif yang tengah dilakukan pemerintah bersama organisasi profesi, khususnya dalam digitalisasi layanan. Saat ini, Direktorat Jenderal AHU tengah melakukan penataan melalui transformasi digital di mana layanan notaris kini mulai mengedepankan teknologi seperti face recognition dalam pembaruan akun untuk memastikan keamanan notifikasi. Di sisi lain, rekan-rekan PPAT juga mulai beralih melakukan beberapa proses akta secara digital.

“Kemajuan teknologi yang ada harus dijadikan sebagai sarana kita memperbaiki dan memperbarui pelayanan kepada masyarakat. Kita juga sedang melakukan kajian-kajian untuk menuju kepada industri elektronik, yang kita berharap nanti konsep entah cyber notary atau lain sebagainya bisa kita implementasikan dalam waktu dekat dan ke depannya,” tutup Widodo.

Kegiatan yang diketuai oleh H. Zulfanovriyendi, S.H., M.Kn. ini diharapkan menjadi momentum penguat kebersamaan serta memperkokoh integritas moral dan spiritual seluruh anggota INI dan IPPAT dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.