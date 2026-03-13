H-8 Lebaran, 45 Ribu Penumpang Tinggalkan Jakarta

Ilustrasi(Dok KAI)

MEMASUKI H-8 Lebaran 1447 H, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta resmi membuka Posko Angkutan Lebaran 2026 yang akan berlangsung mulai 13 Maret hingga 1 April 2026. Posko ini bertujuan memastikan kelancaran operasional perjalanan kereta api, meningkatkan keselamatan, serta memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat selama periode mudik dan arus balik Lebaran.

Pada hari pertama pembukaan posko, Jumat (13/3), volume pelanggan kereta api jarak jauh yang berangkat dari wilayah Daop 1 Jakarta tercatat sebanyak 45.382 penumpang, sementara 22.092 penumpang tiba di berbagai stasiun wilayah Daop 1 Jakarta. Angka tersebut menunjukkan tren peningkatan dibandingkan dua hari sebelumnya, yakni 29.824 penumpang berangkat pada 11 Maret dan 40.178 penumpang berangkat pada 12 Maret 2026.

Stasiun Pasar Senen Tertinggi

Berdasarkan data keberangkatan hari ini, Stasiun Pasar Senen menjadi stasiun dengan volume pelanggan tertinggi yaitu 18.657 penumpang, diikuti Stasiun Gambir 14.767 penumpang, Bekasi 4.914 penumpang, Cikarang 2.653 penumpang, Jatinegara 2.612 penumpang, Cikampek 968 penumpang, serta Karawang 811 penumpang.

Sementara itu untuk kedatangan pelanggan pada hari yang sama tercatat Pasar Senen 7.594 penumpang, Gambir 5.586 penumpang, Bekasi 4.043 penumpang, Jatinegara 2.901 penumpang, Cikarang 926 penumpang, Cikampek 575 penumpang, dan Karawang 467 penumpang.

Secara kumulatif selama periode 11 hingga 13 Maret 2026, jumlah pelanggan yang berangkat dari wilayah Daop 1 Jakarta mencapai 115.384 penumpang, sementara pelanggan yang tiba mencapai 56.028 penumpang.

Keberangkatan Penumpang Meningkat

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo mengatakan peningkatan volume pelanggan pada awal masa Angkutan Lebaran menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi kereta api sebagai moda perjalanan mudik.

“KAI Daop 1 Jakarta telah melakukan berbagai persiapan mulai dari aspek operasional, keselamatan perjalanan kereta api, hingga peningkatan pelayanan kepada pelanggan agar perjalanan selama masa Angkutan Lebaran dapat berlangsung aman, nyaman, dan tepat waktu,” ujar Franoto.

Untuk mendukung keamanan dan ketertiban selama masa Angkutan Lebaran, KAI Daop 1 Jakarta menyiagakan 721 personel pengamanan yang terdiri dari 150 personel Polsuska, 456 petugas security, serta 115 personel bantuan pengamanan dari unsur TNI dan Polri yang ditempatkan di stasiun maupun titik-titik strategis di wilayah kerja Daop 1 Jakarta.

1 Juta Kursi dari Pasar Senen dan Gambir

Selama masa Angkutan Lebaran 2026, KAI menyediakan 1.076.196 tempat duduk untuk perjalanan kereta api jarak jauh dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen. Hingga saat ini 681.067 tiket telah terjual atau dipesan, dengan 387.861 tempat duduk masih tersedia, sehingga tingkat okupansi sementara mencapai sekitar 63 persen.

Periode dengan penjualan tiket tertinggi terjadi pada 11–20 Maret 2026 sebagai masa mudik awal, dengan total 451.219 tiket telah terjual. Beberapa tanggal favorit masyarakat untuk bepergian antara lain 18 Maret sebanyak 49.105 tiket, 19 Maret 48.465 tiket, 16 Maret 47.703 tiket, dan 17 Maret 47.556 tiket.

Untuk mendukung program stimulus ekonomi pemerintah, KAI juga memberikan diskon tarif hingga 30 persen untuk kereta api kelas ekonomi komersial pada periode 14–29 Maret 2026. Secara nasional disediakan sekitar 1,2 juta tempat duduk, sementara khusus di wilayah Daop 1 Jakarta tersedia sekitar 329 ribu tempat duduk, dengan sekitar 67 ribu seat masih tersedia.

Selama masa Angkutan Lebaran, KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan 68 perjalanan KA jarak jauh reguler per hari, ditambah 12 KA tambahan dari Stasiun Gambir, 7 KA tambahan dari Stasiun Pasar Senen, serta 4 perjalanan KA Motor Gratis.

Beberapa kereta api yang menjadi favorit pelanggan dari Stasiun Gambir antara lain Pandalungan, Argo Semeru, Gunungjati, Cakrabuana, Pangandaran, dan Batavia. Sementara dari Stasiun Pasar Senen, kereta yang banyak diminati antara lain Bengawan, Airlangga, Serayu, Kertajaya, Jayakarta, dan Progo.

KAI mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan pada masa Angkutan Lebaran untuk merencanakan perjalanan dengan baik serta melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi Access by KAI, website resmi KAI, maupun kanal penjualan resmi lainnya. (E-4)