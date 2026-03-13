Headline
Babak Baru Kasus Kuota Haji

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.

Sidang Kabinet Paripurna Sore Ini, Prabowo akan Bahas Kesiapan Pemerintah Hadapi Lebaran 2026

Media Indonesia
13/3/2026 13:41
Presiden Prabowo Subianto.(Antara)

PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Jumat (13/3) sore. Agenda utama pertemuan tersebut adalah membahas kesiapan pemerintah menjelang perayaan Lebaran 2026.

Sidang kabinet ini akan dihadiri oleh jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari para menteri, wakil menteri, hingga pimpinan lembaga atau kepala badan di lingkungan pemerintahan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa rapat tersebut difokuskan pada langkah-langkah pemerintah dalam memastikan berbagai persiapan menghadapi Hari Raya Idulfitri berjalan optimal.

"Hari ini akan ada sidang kabinet mengenai kesiapan Lebaran jam 16.00 WIB," ujar Teddy dalam pesan tertulis kepada media di Jakarta, Jumat (13/3).

Sebelum sidang kabinet dimulai, rangkaian kegiatan Presiden pada hari itu akan diawali dengan penunaian kewajiban zakat pribadi. Pembayaran zakat tersebut dilakukan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan juga diikuti oleh para anggota Kabinet Merah Putih.

Menurut Teddy, agenda tersebut dijadwalkan berlangsung di Istana Negara sekitar pukul 15.00 WIB, sebelum dilanjutkan dengan sidang kabinet.

"Diawali dengan acara pembayaran zakat mal dan zakat fitrah dari anggota kabinet ke Badan Zakat Nasional di Istana Negara, itu sekitar jam 15.00 WIB," kata Teddy.

Sidang Kabinet Paripurna ini menjadi bagian dari koordinasi pemerintah untuk memastikan berbagai aspek pelayanan publik, logistik, dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik menjelang momen mudik dan perayaan Lebaran 2026.



Editor : Putri yuliani
