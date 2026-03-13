PLN Siapkan 4.769 SPKLU di Jalur Mudik 2026 untuk Kendaraan Listrik

Pelanggan mengisi daya baterai mobil listrik di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) rest area KM 166 Tol Cipali, Majalengka, Jawa Barat, Kamis (24/12/2025).(Antara)

PT PLN (Persero) memastikan kesiapan infrastruktur pengisian kendaraan listrik secara masif guna mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026. Sebanyak 4.769 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) disiapkan di 3.097 titik strategis di seluruh Indonesia.

Langkah strategis ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan menghilangkan rasa khawatir (range anxiety) bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik saat melakukan perjalanan mudik Idulfitri 1447 Hijriah.

Executive Vice President Niaga dan Pemasaran PLN, Nayusrizal, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik nasional. Ia memastikan perjalanan mudik bagi pengguna EV tahun ini akan berlangsung aman dan nyaman.

“Kami memastikan kesiapan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik di seluruh jalur mudik utama. Ribuan SPKLU telah disiapkan di berbagai lokasi strategis agar masyarakat lebih mudah melakukan pengisian daya selama perjalanan,” ujar Nayusrizal dalam keterangan resminya.

Antisipasi Lonjakan 27 Ribu Kendaraan Listrik

PLN memproyeksikan sebanyak 27 ribu kendaraan listrik akan memadati jalur mudik pada Lebaran 2026. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan, yakni sekitar 1,6 kali lipat dibandingkan periode mudik tahun sebelumnya.

Untuk mendukung tren positif tersebut, PLN memperkuat ekosistem EV melalui tiga pilar utama: pembangunan fisik SPKLU, optimalisasi layanan digital lewat PLN Mobile, serta kolaborasi lintas mitra.

Secara khusus, PLN memberikan perhatian ekstra pada jalur mudik utama Sumatra-Jawa-Bali dengan menyiagakan 1.681 unit SPKLU di 994 titik. Jumlah ini meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun lalu, sehingga rata-rata jarak antar SPKLU kini hanya terpaut 22 kilometer.

Layanan Darurat PLN Selama Mudik 2026: 5.000+ Personel siaga 24 jam nonstop.

15 Unit SPKLU Mobile di exit tol strategis untuk bantuan darurat.

Layanan pengaduan real-time melalui aplikasi PLN Mobile.

Perluasan SPKLU Ultra Fast Charging dan SPKLU Center

Guna mempercepat durasi pengisian daya dan meminimalisir antrean, PLN menambah 149 unit SPKLU berkapasitas tinggi dengan daya 180-200 kW. Sebanyak 54 unit telah beroperasi sejak Desember 2025, sementara sisanya dikerahkan secara bertahap menjelang puncak arus mudik.

Penguatan infrastruktur pengisian cepat ini difokuskan pada koridor-koridor krusial, meliputi:

Jalur selatan Pulau Jawa.

Koridor penghubung utara-selatan Pulau Jawa.

Tol Medan-Binjai.

Tol Medan-Pematang Siantar.

Selain itu, PLN juga memperkenalkan konsep SPKLU Center, yaitu pusat pengisian daya berkapasitas besar yang mampu melayani banyak kendaraan sekaligus. Saat ini, terdapat 19 SPKLU Center yang telah beroperasi, dengan rincian 8 lokasi di dalam rest area tol dan 11 lokasi di area strategis luar tol.

Kehadiran SPKLU Center ini berhasil memadatkan jarak antar pusat pengisian daya besar yang semula mencapai 300 kilometer menjadi hanya 150-200 kilometer, sehingga pemudik dapat merencanakan titik henti dengan lebih fleksibel. (E-4)