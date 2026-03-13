PLN Siapkan 4.769 SPKLU di Jalur Mudik 2026 untuk Kendaraan Listrik

Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
PT PLN (Persero) memastikan kesiapan infrastruktur pengisian kendaraan listrik secara masif guna mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026. Sebanyak 4.769 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) disiapkan di 3.097 titik strategis di seluruh Indonesia.
Langkah strategis ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan menghilangkan rasa khawatir (range anxiety) bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik saat melakukan perjalanan mudik Idulfitri 1447 Hijriah.
Executive Vice President Niaga dan Pemasaran PLN, Nayusrizal, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik nasional. Ia memastikan perjalanan mudik bagi pengguna EV tahun ini akan berlangsung aman dan nyaman.
“Kami memastikan kesiapan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik di seluruh jalur mudik utama. Ribuan SPKLU telah disiapkan di berbagai lokasi strategis agar masyarakat lebih mudah melakukan pengisian daya selama perjalanan,” ujar Nayusrizal dalam keterangan resminya.
PLN memproyeksikan sebanyak 27 ribu kendaraan listrik akan memadati jalur mudik pada Lebaran 2026. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan, yakni sekitar 1,6 kali lipat dibandingkan periode mudik tahun sebelumnya.
Untuk mendukung tren positif tersebut, PLN memperkuat ekosistem EV melalui tiga pilar utama: pembangunan fisik SPKLU, optimalisasi layanan digital lewat PLN Mobile, serta kolaborasi lintas mitra.
Secara khusus, PLN memberikan perhatian ekstra pada jalur mudik utama Sumatra-Jawa-Bali dengan menyiagakan 1.681 unit SPKLU di 994 titik. Jumlah ini meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun lalu, sehingga rata-rata jarak antar SPKLU kini hanya terpaut 22 kilometer.
Guna mempercepat durasi pengisian daya dan meminimalisir antrean, PLN menambah 149 unit SPKLU berkapasitas tinggi dengan daya 180-200 kW. Sebanyak 54 unit telah beroperasi sejak Desember 2025, sementara sisanya dikerahkan secara bertahap menjelang puncak arus mudik.
Penguatan infrastruktur pengisian cepat ini difokuskan pada koridor-koridor krusial, meliputi:
Selain itu, PLN juga memperkenalkan konsep SPKLU Center, yaitu pusat pengisian daya berkapasitas besar yang mampu melayani banyak kendaraan sekaligus. Saat ini, terdapat 19 SPKLU Center yang telah beroperasi, dengan rincian 8 lokasi di dalam rest area tol dan 11 lokasi di area strategis luar tol.
Kehadiran SPKLU Center ini berhasil memadatkan jarak antar pusat pengisian daya besar yang semula mencapai 300 kilometer menjadi hanya 150-200 kilometer, sehingga pemudik dapat merencanakan titik henti dengan lebih fleksibel. (E-4)
PERJALANAN mudik menggunakan mobil listrik (EV) pada Lebaran 2026 kini jauh lebih nyaman dan terencana.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved