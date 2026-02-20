Titik Charging Station Mobil Listrik Jalur Mudik Lebaran 2026: Daftar Lengkap SPKLU Trans Jawa & Sumatra

Ilustrasi(Antara)

PERJALANAN mudik menggunakan mobil listrik (EV) pada Lebaran 2026 kini jauh lebih nyaman dan terencana. Pemerintah melalui PT PLN (Persero) telah mengoperasikan lebih dari 1.500 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di sepanjang jalur mudik utama, khususnya di koridor Trans Jawa dan Trans Sumatera.

Daftar Lokasi SPKLU Strategis di Tol Trans Jawa

Untuk menghindari penumpukan, PLN telah meningkatkan kapasitas pengisian di rest area utama dari 22 kW menjadi 180 kW (Ultra Fast Charging). Berikut adalah titik-titik krusial yang wajib Anda catat:

Ruas Tol Titik Rest Area (KM) Jenis Charger Jakarta - Cikampek KM 6B, KM 57A, KM 62B Ultra Fast Charging (200 kW) Cipali - Palikanci KM 102A, KM 166A, KM 207A Fast & Ultra Fast Batang - Semarang KM 379A, KM 389B, KM 391A Ultra Fast Charging Solo - Ngawi KM 519A/B, KM 575A/B Medium & Fast Charging Ngawi - Kertosono KM 626A/B Ultra Fast (200 kW)

Inovasi SPKLU Center: Solusi Anti Antre

Pada mudik 2026, telah tersedia fasilitas SPKLU Center di beberapa titik seperti Rest Area 319B Pemalang dan 228A Cirebon. Berbeda dengan titik biasa, SPKLU Center menyediakan minimal 10 slot pengisian daya secara bersamaan serta dilengkapi dengan fasilitas lounge yang nyaman bagi pengendara.

Tips Mudik Aman dengan Mobil Listrik

Manajemen Baterai: Usahakan melakukan pengisian saat baterai menyentuh angka 20% dan isi hingga 80% untuk efisiensi waktu pengisian (kurva pengisian melambat di atas 80%).

Gunakan Fitur Reservasi: Manfaatkan aplikasi PLN Mobile untuk memantau status ketersediaan charger secara real-time dan gunakan fitur booking jika tersedia.

Pantau Cuaca: Gunakan mode berkendara efisien jika menghadapi cuaca ekstrem atau kemacetan panjang untuk menjaga daya tahan baterai.

Info Lainnya

1. Berapa lama waktu pengisian di SPKLU Ultra Fast Charging?

Dengan daya 180-200 kW, pengisian dari 20% ke 80% rata-rata hanya membutuhkan waktu 10-20 menit, tergantung kapasitas baterai mobil.

2. Apakah SPKLU tersedia di jalur Trans Sumatera?

Ya, SPKLU sudah tersedia di jalur utama Lampung hingga Palembang, termasuk di Pelabuhan Bakauheni.

3. Bagaimana jika mobil listrik kehabisan daya di tengah jalan tol?

PLN menyiagakan unit SPKLU Mobile yang dapat dipanggil melalui aplikasi PLN Mobile untuk memberikan bantuan pengisian darurat.