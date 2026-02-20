Titik Charging Station Mobil Listrik Jalur Mudik Lebaran 2026: Daftar Lengkap SPKLU Trans Jawa & Sumatra

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PERJALANAN mudik menggunakan mobil listrik (EV) pada Lebaran 2026 kini jauh lebih nyaman dan terencana. Pemerintah melalui PT PLN (Persero) telah mengoperasikan lebih dari 1.500 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di sepanjang jalur mudik utama, khususnya di koridor Trans Jawa dan Trans Sumatera.
Untuk menghindari penumpukan, PLN telah meningkatkan kapasitas pengisian di rest area utama dari 22 kW menjadi 180 kW (Ultra Fast Charging). Berikut adalah titik-titik krusial yang wajib Anda catat:
|Ruas Tol
|Titik Rest Area (KM)
|Jenis Charger
|Jakarta - Cikampek
|KM 6B, KM 57A, KM 62B
|Ultra Fast Charging (200 kW)
|Cipali - Palikanci
|KM 102A, KM 166A, KM 207A
|Fast & Ultra Fast
|Batang - Semarang
|KM 379A, KM 389B, KM 391A
|Ultra Fast Charging
|Solo - Ngawi
|KM 519A/B, KM 575A/B
|Medium & Fast Charging
|Ngawi - Kertosono
|KM 626A/B
|Ultra Fast (200 kW)
Pada mudik 2026, telah tersedia fasilitas SPKLU Center di beberapa titik seperti Rest Area 319B Pemalang dan 228A Cirebon. Berbeda dengan titik biasa, SPKLU Center menyediakan minimal 10 slot pengisian daya secara bersamaan serta dilengkapi dengan fasilitas lounge yang nyaman bagi pengendara.
1. Berapa lama waktu pengisian di SPKLU Ultra Fast Charging?
Dengan daya 180-200 kW, pengisian dari 20% ke 80% rata-rata hanya membutuhkan waktu 10-20 menit, tergantung kapasitas baterai mobil.
2. Apakah SPKLU tersedia di jalur Trans Sumatera?
Ya, SPKLU sudah tersedia di jalur utama Lampung hingga Palembang, termasuk di Pelabuhan Bakauheni.
3. Bagaimana jika mobil listrik kehabisan daya di tengah jalan tol?
PLN menyiagakan unit SPKLU Mobile yang dapat dipanggil melalui aplikasi PLN Mobile untuk memberikan bantuan pengisian darurat.
