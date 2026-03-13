Pengecekan Kesiapan tol Palembang-Betung(Dok.Hutama Karya)

PT Hutama Karya (Persero) bersama Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru, memastikan kesiapan operasional Ruas Tol Palembang–Betung yang dibuka fungsional mulai 13 Maret untuk mudik Lebaran 2026. Peninjauan lapangan dilakukan pada Selasa (10/3/2026) untuk menjamin aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan sebelum jalur ini resmi dibuka secara terbatas.

Hutama Karya menjadwalkan pengoperasian fungsional Ruas Palembang–Betung, khususnya pada segmen Keramasan hingga Pulau Rimau, mulai 13 hingga 29 Maret 2026. Jalur ini disiapkan untuk memecah kepadatan lalu lintas di lintas utama Sumatra selama periode Idul Fitri 1447 H.

Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru menyambut baik langkah pengoperasian jalur tol tersebut. Menurutnya, kehadiran ruas ini akan menjadi solusi bagi mobilitas masyarakat yang diprediksi akan meningkat tajam menjelang hari raya.

"Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan menyambut baik kesiapan operasional fungsional ini. Kehadiran ruas ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menghadapi arus mudik Lebaran tahun ini," ujar Herman melalui keterangannya, Jumat (13/3/2026).

Mengingat statusnya yang masih fungsional, pengoperasian Tol Palembang–Betung akan diberlakukan secara terbatas. Jalur ini hanya akan dibuka setiap hari pada pukul 07.00 WIB hingga 17.00 WIB guna menjamin keamanan pengguna jalan karena ketersediaan fasilitas pendukung yang belum sepenuhnya permanen.

Selain batasan waktu, kecepatan kendaraan juga dibatasi maksimal 50 km/jam. Akses ini pun hanya diperuntukkan bagi kendaraan kecil atau Golongan I. Peninjauan tersebut turut dihadiri oleh Kapolda Sumatra Selatan Irjen Sandi Nugroho dan Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis untuk memastikan pengamanan di sepanjang jalur fungsional.

Dalam kesempatan terpisah, Plh. EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani menyatakan bahwa pihaknya terus mematangkan persiapan teknis agar perjalanan mudik masyarakat tahun ini lebih lancar dan aman.

Pengoperasian ruas ini merupakan bagian dari komitmen Hutama Karya sebagai pengembang infrastruktur dalam mendukung konektivitas di wilayah Sumatra Selatan. Melalui pembukaan fungsional ini, diharapkan kemacetan yang kerap terjadi di jalur arteri dapat terurai secara signifikan selama puncak arus mudik dan balik. (H-4)