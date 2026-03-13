Pengunjung Ragunan Diprediksi Capai 400.000 Orang selama Libur Lebaran 2026

Pengunjung berteduh dari terik sinar matahari di bawah pohon sambil menikmati makanan saat mengunjungi Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).(MI/Ramdani)

PENGELOLA Taman Margasatwa Ragunan memperkirakan jumlah wisatawan yang datang selama masa libur Idul Fitri 2026/1447 Hijriah akan mencapai sekitar 400.000 orang.

"Kami menetapkan target kunjungan sebanyak 400.000 pengunjung pada tahun ini dengan asumsi masa libur Idul Fitri berlangsung selama delapan hari, terhitung mulai 22 hingga 29 Maret 2026," kata Kepala Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Endah Rumiyati saat dihubungi di Jakarta, Jumat (13/3).

Menurut Endah, target tersebut disusun berdasarkan evaluasi data kunjungan pada tahun sebelumnya. Pada periode libur Lebaran 2025 yang berlangsung selama 14 hari, jumlah pengunjung tercatat mencapai 610.416 orang. Rata-rata kunjungan saat itu berada di kisaran 43.000 orang per hari.

Baca juga : Viral soal Pakan dan Kondisi Harimau di Ragunan, Pramono Anung Cek Kondisinya

Ia menjelaskan bahwa operasional kunjungan selama periode Lebaran mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2018. Aturan tersebut mengatur bahwa kawasan wisata mulai dibuka untuk pengunjung pada hari kedua Idul Fitri (H+1). Sementara itu, pada hari pertama Lebaran, tempat wisata ditutup untuk umum.

"Maka itu, Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan secara resmi menyatakan kesiapannya dalam menyambut lonjakan wisatawan pada masa libur Lebaran 2026," ucap Endah.

Untuk menyambut bulan suci Ramadan, pihak pengelola juga melakukan sejumlah pembenahan di area taman. Penataan estetika kawasan dilakukan dengan menghadirkan dekorasi tematik yang disiapkan khusus agar pengunjung merasakan suasana berbeda saat berwisata.

Baca juga : Harimau Ragunan yang Kurus dan Viral bukan Milik Pramono Anung

Melalui akun Instagram resmi Instagram @ragunanzoo, pengelola juga mengumumkan bahwa selama bulan Ramadan, Ragunan tetap beroperasi dari Selasa hingga Minggu pukul 07.00-15.00 WIB.

Sebagai informasi, Taman Margasatwa Ragunan merupakan salah satu destinasi wisata keluarga populer di Jakarta Selatan. Kebun binatang ini memiliki luas sekitar 147 hektare dan menjadi rumah bagi lebih dari 2.009 ekor satwa dari berbagai spesies. Selain itu, kawasan ini juga ditumbuhi lebih dari 20.000 pohon yang membuat suasana taman terasa rindang.

Untuk menikmati wisata di Ragunan, pengunjung hanya perlu membayar tiket masuk yang relatif terjangkau. Harga tiket saat ini dipatok mulai dari Rp4.000 untuk pengunjung dewasa dan Rp3.000 bagi anak-anak. (Ant/E-4)