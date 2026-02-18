Pemkot Bandung Berduka, Ibunda Wali Kota Muhammad Farhan Wafat

Ilustrasi(Dok Diskominfo Kota Bandung)

NANI Rubiyani, ibunda Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, wafat pada Selasa (17/2) pukul 22.58 WIB di Kota Bogor.

Kabar duka tersebut membawa kesedihan mendalam bagi keluarga besar serta jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Almarhumah wafat di Bogor dan disemayamkan di kediaman keluarga di Jalan Penggalang Nomor 1, Kompleks Pertanian Loji, Kota Bogor.

Rencananya, almarhumah akan dimakamkan pada Rabu, 18 Februari 2026 sekitar pukul 09.00 WIB di TPU Kompleks Pertanian Loji, Kota Bogor.

Atas nama Pemerintah Kota Bandung dan seluruh masyarakat Kota Bandung, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya ibunda Wali Kota Bandung tersebut.

“Innalillahi wa innailaihi rojiun. Kami keluarga besar Pemkot Bandung turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Ibu Nani Rubiyani, ibunda dari Bapak Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Semoga almarhumah husnul khatimah, diampuni segala dosa-dosanya, dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT,” ungkap Iskandar.

Iskandar juga menyampaikan doa agar keluarga yang ditinggalkan, khususnya Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan tersebut.

“Kami mendoakan agar Bapak Wali Kota dan seluruh keluarga besar diberikan kesabaran, ketabahan, serta kekuatan dalam menghadapi ujian ini. Semoga segala amal ibadah almarhumah diterima dan menjadi cahaya di alam kuburnya,” tuturnya.

Pemkot Bandung mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendoakan almarhumah agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi ketabahan. (AN/E-4)