Pemkot Bandung Berduka, Ibunda Wali Kota Muhammad Farhan Wafat

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
NANI Rubiyani, ibunda Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, wafat pada Selasa (17/2) pukul 22.58 WIB di Kota Bogor.
Kabar duka tersebut membawa kesedihan mendalam bagi keluarga besar serta jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Almarhumah wafat di Bogor dan disemayamkan di kediaman keluarga di Jalan Penggalang Nomor 1, Kompleks Pertanian Loji, Kota Bogor.
Rencananya, almarhumah akan dimakamkan pada Rabu, 18 Februari 2026 sekitar pukul 09.00 WIB di TPU Kompleks Pertanian Loji, Kota Bogor.
Atas nama Pemerintah Kota Bandung dan seluruh masyarakat Kota Bandung, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya ibunda Wali Kota Bandung tersebut.
“Innalillahi wa innailaihi rojiun. Kami keluarga besar Pemkot Bandung turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Ibu Nani Rubiyani, ibunda dari Bapak Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Semoga almarhumah husnul khatimah, diampuni segala dosa-dosanya, dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT,” ungkap Iskandar.
Iskandar juga menyampaikan doa agar keluarga yang ditinggalkan, khususnya Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan tersebut.
“Kami mendoakan agar Bapak Wali Kota dan seluruh keluarga besar diberikan kesabaran, ketabahan, serta kekuatan dalam menghadapi ujian ini. Semoga segala amal ibadah almarhumah diterima dan menjadi cahaya di alam kuburnya,” tuturnya.
Pemkot Bandung mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendoakan almarhumah agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi ketabahan. (AN/E-4)
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved