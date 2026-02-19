Dasco Hadiri Buka Puasa Bersama DPP NasDem, Bertemu Surya Paloh hingga Anies Baswedan

Acara buka puasa bersama DPP NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2026).(Dok. DPP Partai Nasdem)

WAKIL Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri acara buka puasa bersama DPP NasDem yang digelar di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (19/2).

Kehadiran Dasco dalam buka puasa bersama di NasDem Tower tersebut menjadi sorotan karena mempertemukan sejumlah tokoh nasional lintas partai.

Dalam acara tersebut, Dasco mengaku sempat bertemu Surya Paloh, Jusuf Kalla (JK), dan Anies Baswedan. Selain itu, hadir pula Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid.

Menurut Dasco, buka puasa bersama DPP NasDem itu bukan sekadar agenda ibadah Ramadan, tetapi juga momentum mempererat hubungan antartokoh bangsa.

“Buka puasa selain memang kewajiban umat Muslim, kita juga menjalin silaturahmi. Saya bertemu banyak tokoh tadi,” ujar Dasco kepada awak media di NasDem Tower, Kamis (19/2).

Ia menambahkan, pertemuannya dengan Surya Paloh, JK, dan Anies Baswedan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

“Tadi ada Pak JK, senior kita, ada Mas Anies Baswedan, dan beberapa tokoh yang lain,” tambahnya.

Meski demikian, Dasco tidak merinci apakah dalam buka puasa bersama DPP NasDem di NasDem Tower tersebut terdapat pembahasan politik tertentu.

Acara tersebut menjadi ajang konsolidasi informal para elite politik, sekaligus menunjukkan dinamika komunikasi lintas partai di momen Ramadan. (Z-10)