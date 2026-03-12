Geopolitik Timur Tengah Memanas, Puan Pastikan Jemaah Indonesia Tetap Berangkat Haji

Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas. Puan meminta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk segera melakukan evaluasi dan mitigasi guna mengantisipasi dampak konflik terhadap pelaksanaan ibadah haji 2026.
Meskipun situasi global sedang tidak menentu, Puan memastikan bahwa pemerintah dan DPR RI tetap berupaya agar ibadah haji dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.
"Tentu saja dengan situasi geopolitik global seperti ini, apa pun masalah atau hal terkait dengan ibadah itu harus tetap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun, kami juga meminta kepada semua pihak terkait untuk melakukan evaluasi dan mitigasi ataupun antisipasi terkait dengan hal yang sedang terjadi," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/3).
Puan menjelaskan bahwa DPR RI melalui komisi terkait akan segera melakukan kajian mendalam untuk merespons dinamika di kawasan Timur Tengah. Evaluasi ini mencakup aspek keamanan transportasi, akomodasi, hingga prosedur perlindungan jemaah selama berada di tanah suci.
Langkah ini diambil untuk memberikan rasa tenang bagi para calon jemaah haji Indonesia yang dijadwalkan akan segera berangkat dalam waktu dekat.
"DPR RI melalui komisi terkait akan melakukan kajian, evaluasi, dan hal-hal yang harus dilakukan dengan situasi seperti ini. Tujuannya untuk tetap memberikan keselamatan dan kenyamanan bagi jemaah haji Indonesia yang nantinya insyaallah akan tetap melaksanakan ibadahnya," tegas Puan. (Z-10)
Rupiah ditutup melemah ke 16.886 per dolar AS hari ini (11/3). Simak analisis dampak geopolitik Timur Tengah dan kebijakan Bank Indonesia terhadap kurs.
Mantan Dubes RI Dian Wirengjurit luruskan narasi ancaman nuklir Iran terhadap Israel. Simak fakta soal pidato Ahmadinejad & hak nuklir Teheran.
Selat Hormuz adalah jalur minyak paling strategis di dunia. Ketahui siapa yang mengendalikannya dan dampak fatal jika jalur ini benar-benar ditutup.
Dino mengkritik serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran serta menilai wacana mediasi Presiden Prabowo Subianto tidak realistis. Ia mendorong Indonesia bersikap tegas.
Dina Sulaeman menilai transisi kepemimpinan Iran usai wafatnya Ali Khamenei akan berjalan stabil karena sistem institusional dan peran Majelis Ahli.
PEMERINTAH menyiapkan sejumlah skenario penyelenggaraan ibadah haji tahun ini seiring meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah untuk memastikan keselamatan jemaah Indonesia.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Kerajaan Arab Saudi mengenai dugaan penundaan pelaksanaan ibadah haji.
Tahapan saat ini adalah proses pengelompokan jemaah atau yang dikenal dalam istilah perhajian sebagai grouping atau pengkloteran jemaah calon haji.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI optimistis proses transisi kewenangan penyelenggaraan haji dari Kemenag ke Kemenhaj tidak akan mengganggu kualitas pelayanan haji 2026.
Garuda Indonesia menghibahkan satu unit pesawat untuk fasilitas manasik di Asrama Haji Kelas I Aceh. Hibah ini dirancang sebagai sarana praktik langsung bagi calon jemaah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved