Geopolitik Timur Tengah Memanas, Puan Pastikan Jemaah Indonesia Tetap Berangkat Haji

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR RI tetap berupaya agar ibadah haji dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.(Antara)

KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas. Puan meminta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk segera melakukan evaluasi dan mitigasi guna mengantisipasi dampak konflik terhadap pelaksanaan ibadah haji 2026.

Meskipun situasi global sedang tidak menentu, Puan memastikan bahwa pemerintah dan DPR RI tetap berupaya agar ibadah haji dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

"Tentu saja dengan situasi geopolitik global seperti ini, apa pun masalah atau hal terkait dengan ibadah itu harus tetap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun, kami juga meminta kepada semua pihak terkait untuk melakukan evaluasi dan mitigasi ataupun antisipasi terkait dengan hal yang sedang terjadi," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/3).

Puan menjelaskan bahwa DPR RI melalui komisi terkait akan segera melakukan kajian mendalam untuk merespons dinamika di kawasan Timur Tengah. Evaluasi ini mencakup aspek keamanan transportasi, akomodasi, hingga prosedur perlindungan jemaah selama berada di tanah suci.

Langkah ini diambil untuk memberikan rasa tenang bagi para calon jemaah haji Indonesia yang dijadwalkan akan segera berangkat dalam waktu dekat.

"DPR RI melalui komisi terkait akan melakukan kajian, evaluasi, dan hal-hal yang harus dilakukan dengan situasi seperti ini. Tujuannya untuk tetap memberikan keselamatan dan kenyamanan bagi jemaah haji Indonesia yang nantinya insyaallah akan tetap melaksanakan ibadahnya," tegas Puan. (Z-10)