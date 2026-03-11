Nilai Tukar Rupiah Hari ini 11 Maret 2026 Ditutup Melemah 23 Poin

Ilustrasi.(Freepik)

NILAI tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada perdagangan Rabu (11/3/2026). Pergerakan mata uang domestik ini terpantau fluktuatif di tengah dinamika ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan penantian pasar terhadap data inflasi Amerika Serikat.

Berdasarkan data perdagangan di Jakarta, nilai tukar rupiah melemah 23 poin atau 0,13 persen ke level 16.886 per dolar AS. Angka ini turun tipis dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya yang tercatat di posisi 16.863 per dolar AS.

Dinamika Geopolitik Timur Tengah dan Sentimen Global

Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX), Muhammad Amru Syifa, mengungkapkan bahwa fluktuasi rupiah hari ini dipicu oleh campuran sentimen global. Meski ditutup melemah, rupiah sempat menunjukkan kecenderungan stabil akibat meredanya kekhawatiran eskalasi konflik di Timur Tengah.

"Meredanya sebagian kekhawatiran pasar terkait eskalasi konflik di kawasan tersebut memberikan ruang bagi mata uang emerging market, termasuk rupiah, untuk menguat," ujar Amru di Jakarta (11/3).

Selain faktor geopolitik, pergerakan rupiah juga dipengaruhi oleh koreksi pada indeks dolar AS (DXY). Pelaku pasar saat ini tengah mencermati rilis data inflasi Amerika Serikat yang akan menjadi indikator kunci arah kebijakan suku bunga Federal Reserve (The Fed) ke depan.

Stabilitas Domestik dan Peran Bank Indonesia

Meskipun ada tekanan dari faktor eksternal, fundamental ekonomi domestik memberikan sentimen positif yang menjaga rupiah dari depresiasi yang lebih dalam. Kinerja konsumsi rumah tangga Indonesia dilaporkan masih cukup solid, yang tercermin dari pertumbuhan Indeks Penjualan Riil (IPR) Bank Indonesia.

Langkah Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas nilai tukar juga dinilai efektif. BI terus melakukan intervensi dan kebijakan stabilisasi di pasar valuta asing (valas) untuk meredam volatilitas di tengah ketidakpastian global.

Data Kurs Referensi JISDOR Berbeda dengan pergerakan di pasar spot, Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Rabu (11/3) justru tercatat menguat: Periode Nilai Kurs Rabu, 11 Maret 2026 Rp16.867 per dolar AS Selasa, 10 Maret 2026 Rp16.979 per dolar AS

Dengan kondisi ini, pelaku pasar diharapkan tetap waspada terhadap volatilitas jangka pendek sambil memantau rilis data ekonomi makro dari Amerika Serikat yang diperkirakan akan dirilis dalam waktu dekat. (Ant/I-2)