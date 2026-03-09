Kurs Rupiah 9 Maret 2026: Terpuruk ke Rp17.000 per Dolar AS, Efek Konflik Iran

Headline
NILAI tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengalami tekanan hebat pada perdagangan awal pekan, Senin (9/3/2026). Mata uang Garuda terperosok hingga melewati level psikologis baru di angka Rp17.000 per dolar AS, dipicu oleh memanasnya konflik di Timur Tengah dan lonjakan harga minyak mentah global.
Berdasarkan data pasar spot pada pukul 09.02 WIB, rupiah dibuka melemah signifikan ke level Rp17.010 per dolar AS. Angka ini menunjukkan pelemahan sekitar 0,5% dibandingkan penutupan perdagangan Jumat (6/3) yang berada di level Rp16.925.
Kondisi pasar keuangan global saat ini sedang dalam mode risk-off, di mana investor cenderung menghindari aset berisiko di negara berkembang dan beralih ke aset aman (safe haven).
|Mata Uang
|Pergerakan
|Rupiah Indonesia
|Lemah 0,56%
|Peso Filipina
|Lemah 1,11%
|Baht Thailand
|Lemah 0,90%
|Dolar Hong Kong
|Kuat 0,09%
Analis memproyeksikan rupiah akan bergerak di kisaran Rp16.850 hingga Rp17.100 per dolar AS sepanjang hari ini. Fokus pasar tertuju pada kebijakan moneter Bank Indonesia dalam melakukan intervensi di pasar valas dan pasar obligasi guna meredam volatilitas yang terlalu tajam.
Selain rupiah, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga dilaporkan dibuka memerah, terkoreksi hingga 3,95% ke level 7.285 pada pembukaan perdagangan pagi ini.
