Isu Penundaan Haji 2026, DPR: Belum Ada Maklumat Resmi dari Saudi

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri(DPR RI)

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Kerajaan Arab Saudi mengenai dugaan penundaan pelaksanaan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M. Meskipun konflik Timur Tengah masih memanas, persiapan haji bagi jemaah Indonesia dipastikan tetap berjalan sesuai rencana. Politisi PDI Perjuangan ini meminta masyarakat, khususnya calon jemaah haji, untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang belum terverifikasi.

“Komisi VIII tetap optimis persiapan haji 2026 berjalan lancar. Belum ada maklumat pelarangan dari otoritas Arab Saudi sebagaimana yang pernah terjadi pada masa pandemi COVID-19 sebelumnya,” ujar Abidin melalui keterangan tertulis, Rabu (11/3).

Abidin menekankan pentingnya langkah proaktif pemerintah Indonesia dalam menjalin komunikasi intensif dengan pihak Kerajaan Arab Saudi. Hal ini krusial untuk memastikan kejelasan informasi dan menjamin keamanan jemaah di tanah suci.

Baca juga : Legislator Desak Pemerintah Berikan Perlindungan ABK WNI di Selat Hormuz

Ia menambahkan bahwa Komisi VIII terus mengawal seluruh tahapan persiapan, mulai dari aspek regulasi, kesiapan teknis, hingga pembiayaan yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umrah.

“Masyarakat diminta tetap tenang karena belum ada indikasi konflik akan mengganggu wilayah suci Makkah dan Madinah,” imbuh legislator dari Dapil Jatim IX tersebut.

Meski situasi masih terpantau aman, Abidin meminta pemerintah memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi segala kemungkinan geopolitik yang dinamis. Ia menegaskan bahwa pelayanan terhadap jemaah harus tetap optimal, tanpa ada pengurangan kuota maupun penurunan kualitas fasilitas.

“Komisi VIII berkomitmen melakukan pengawasan ketat agar ibadah haji tahun 2026 ini dapat dilaksanakan dengan aman dan nyaman. Fokus kami adalah peningkatan layanan bagi seluruh calon jemaah Indonesia,” pungkasnya. (E-3)