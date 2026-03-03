Eskalasi Timur Tengah Memuncak, Wamenhaj Sebut Penyelenggaraan Haji masih sesuai Rencana

Ilustrasi(Dok Istimewa)

WAKIL Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak memastikan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini masih berjalan sesuai rencana meski terjadi eskalasi yang semakin panas di kawasan Timur Tengah (Timteng).

“Tidak ada kendala. Sampai hari ini persiapan penyelenggaraan haji berjalan dengan lancar. Belum ada dampak-dampak yang dirasakan terhadap persiapan penyelenggaraan haji,” ujar Wamenhaj Dahnil saat Konsolidasi Perhajian dan Umrah di Asrama Haji Banten, Selasa (3/3).

Wamenhaj menyampaikan proses persiapan penyelenggaraan haji bahkan telah mencapai sekitar 95 persen. Angka tersebut meliputi akomodasi, transportasi, hingga konsumsi. Pembayaran-pembayaran lain, seperti Armuzna pun, telah diselesaikan.

Saat ini, tahapan yang tersisa dalam proses penyelenggaraan ibadah haji adalah proses pengelompokan jemaah atau yang dikenal dalam istilah perhajian sebagai grouping atau pengkloteran jamaah calon haji

“Tahun ini penyelenggaraannya lebih cepat. Sekitar 95 persen sudah beres persiapannya, tinggal grouping saja. Grouping itu artinya jemaah dikelompokkan dalam kloter-kloter,” kata Wamenhaj.

Wamenhaj Dahnil menjelaskan pengelompokan tersebut merupakan tahapan teknis untuk memastikan pembagian jemaah dalam kelompok terbang (kloter) berjalan sesuai dengan jadwal keberangkatan dan kesiapan layanan di Tanah Suci.

Pemerintah, lanjut wamenhaj, terus memantau perkembangan situasi di kawasan dan berkoordinasi dengan otoritas terkait guna memastikan penyelenggaraan haji bisa dilaksanakan dengan aman.

“Kami terus memonitor perkembangan situasi. Namun sampai hari ini, persiapan haji Indonesia tidak mengalami hambatan,” kata dia. (Ant/H-2)