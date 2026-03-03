Surya Paloh Hadiri Iftar Ramadhan Prabowo di Istana, Ada Jokowi dan SBY

Ketua Umum NasDem Surya Paloh menghadiri buka puasa bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka.(Dok. MetroTV)

KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri agenda iftar Ramadhan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3) malam. Pertemuan ini menjadi momentum penting silaturahmi antara kepala negara dengan pimpinan partai politik.

Surya Paloh tiba di kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 18.30 WIB. Kepada awak media, ia menyatakan kehadirannya dalam kondisi prima untuk berdiskusi dengan Presiden dan para tokoh nasional lainnya.

Fokus Mendengarkan Paparan Presiden

Terkait substansi pertemuan, Paloh mengaku belum mengetahui secara mendalam pokok bahasan yang akan didiskusikan di meja makan. Ia menegaskan akan mendengarkan terlebih dahulu poin-poin yang disampaikan oleh Presiden Prabowo selaku tuan rumah.

"Belum tahu. Ya diskusi. Nanti kita lihat lah apa? Kita dengar dulu, Bapak Presiden yang undang kita. Nanti kita lihat apa yang dibicarakan, apa yang didiskusikan," ujar Paloh singkat.

Disinggung mengenai kemungkinan adanya isu krusial yang ingin disampaikan secara pribadi, Paloh menyebut bahwa sebagai pimpinan partai politik, ia tentu memiliki sejumlah pandangan strategis. Namun, ia memilih untuk melihat perkembangan situasi di dalam pertemuan.

"Sebagai pimpinan partai politik, pastilah ada (pandangan). Tapi, kita lihat bagaimana nanti dalam satu suasana," tambahnya.

Kehadiran Tokoh Bangsa dan Mantan Presiden

Pertemuan iftar Ramadhan di Istana Merdeka malam ini bukan hanya dihadiri oleh pimpinan partai, tetapi juga menjadi ajang reuni para mantan pemimpin Indonesia. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi kehadiran sejumlah tokoh besar.

Berdasarkan data protokol, hadir dalam agenda tersebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selain itu, jajaran mantan Wakil Presiden juga tampak hadir, mulai dari Jusuf Kalla (Wapres ke-10 dan 12), Ma'ruf Amin (Wapres ke-13), hingga Boediono (Wapres ke-11).

Sementara itu, mengenai kehadiran Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, pihak Istana menyatakan masih melakukan koordinasi lebih lanjut. "Terkait kehadiran Ibu Megawati, kami masih akan mengecek kembali ke bagian protokol," ujar Teddy.

Kehadiran Surya Paloh di tengah deretan tokoh bangsa seperti SBY dan Jokowi di Istana Merdeka memberikan sinyal kuat adanya upaya konsolidasi politik nasional di awal tahun 2026, sekaligus menunjukkan harmonisasi hubungan antara koalisi pemerintah dan partai pendukung di parlemen.

Pertemuan ini diharapkan menjadi forum diskusi yang cair namun produktif dalam membahas tantangan bangsa ke depan, baik dari sisi domestik maupun geopolitik global. (Z-10)