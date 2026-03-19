Pengungkapan Kasus Air Keras, TNI Tunjukkan Profesionalisme dan Ketaatan pada Perintah Presiden

ilustrasi.(MI)

PENGUNGKAPAN kasus penyiraman air keras yang melibatkan oknum aparat menjadi sorotan publik. Dalam konteks ini, langkah cepat dan terbuka yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dinilai sebagai bentuk nyata profesionalisme sekaligus ketaatan terhadap perintah kepala negara dalam menegakkan hukum.

Pakar hukum, Margarito Kamis menyampaikan bahwa kinerja TNI dalam mengungkap kasus ini patut diapresiasi. Menurutnya, tindakan tersebut sejalan dengan instruksi Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pengusutan kasus secara terang dan tuntas.

“Ini patut diapresiasi, karena merupakan bentuk ketaatan terhadap perintah Presiden untuk membuat kasus ini terang. Faktanya, pengungkapan dilakukan dengan cepat dan jelas,” ujar Margarito kepada wartawan, Kamis (19/3).

Ia menegaskan bahwa pengungkapan oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menunjukkan komitmen institusi dalam menindak tegas dugaan pelanggaran, termasuk apabila melibatkan oknum internal. Menurutnya, hal ini justru memperlihatkan integritas dan keberanian institusi dalam menjaga marwah hukum.

“Faktanya yang mengungkap adalah aparat TNI sendiri, karena dugaan pelakunya juga berasal dari internal. Maka, yang terpenting bukan lagi soal institusi mana yang mengungkap, tetapi bagaimana pelaku dapat ditemukan dan diproses secara hukum,” jelasnya.

Lebih lanjut, Margarito menekankan bahwa dalam negara hukum demokratis, aspek utama yang harus dijunjung adalah profesionalisme aparat penegak hukum. Ketepatan, kecepatan, serta ketegasan dalam menegakkan hukum menjadi indikator penting yang harus dipenuhi oleh setiap institusi negara.

“Yang paling pokok adalah institusi mampu menjalankan fungsinya secara profesional. Ketepatan, kecepatan, ketaatan, dan ketegasan dalam menegakkan hukum itu yang paling penting,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan agar publik tidak terjebak pada perdebatan mengenai pihak yang mengungkap kasus, melainkan fokus pada substansi penegakan hukum itu sendiri. Dalam pandangannya, keberhasilan negara terletak pada sejauh mana aparat bekerja sesuai dengan mandat hukum yang diberikan.

Dengan langkah cepat dan transparan ini, TNI dinilai telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung penegakan hukum yang adil dan akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara. (Cah/P-3)