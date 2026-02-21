Di Forum Investor AS, Prabowo Tekankan Kepastian Hukum

Presiden Prabowo bertemu pimpinan perusahaan investasi global dalam forum strategis di Washington DC, Amerika Serikat.(Dok. Setneg)

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kepastian hukum, tata kelola yang baik, serta stabilitas sistem ekonomi nasional di hadapan para pimpinan perusahaan investasi global dalam forum strategis di Washington DC, Amerika Serikat, Jumat (20/02).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa penguatan legal system dan kepastian regulasi menjadi fondasi utama untuk mendorong investasi jangka panjang di Indonesia.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan, forum tersebut mendorong peningkatan minat investor global untuk menjajaki peluang investasi dan kolaborasi strategis dengan Indonesia.

“Tadi mungkin banyak tambahan interest dari para investor-investor ini untuk berinvestasi dan berkolaborasi di dalam Indonesia dan juga di luar Indonesia,” ujar Pandu dilansir dari laman resmi Kementerian Sekretaris Negara, Sabtu (21/2)

Menurutnya, para CEO global memberikan perhatian khusus terhadap komitmen Presiden dalam membangun kepastian hukum. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, aspek legal certainty dinilai menjadi faktor kunci dalam pengambilan keputusan investasi.

“Banyak bahasa seperti confidence building. Mereka sangat apresiasi yang Pak Presiden tekankan mengenai penguatan legal system, certainty of legal system,” kata Pandu.

Ia menambahkan, pembentukan Danantara yang diinisiasi Presiden juga mendapat respons positif dari investor. Lembaga tersebut dinilai berpotensi menjadi mitra strategis dalam menjembatani kebutuhan investasi dengan proyek-proyek prioritas nasional.

“Mereka sangat apresiasi bahwa ada pembentukan Danantara yang Bapak Presiden inisiasikan, bahwa ini bisa menjadi salah satu calon mitra mereka,” lanjutnya.

Kehadiran langsung Presiden dalam menerima para pimpinan perusahaan global juga dipandang sebagai sinyal keseriusan Indonesia dalam membangun kemitraan jangka panjang.

“Bahasa mereka boots on the ground itu sangat penting dan mereka sangat apresiasi bahwa Presiden bisa menerima mereka semua,” ujar Pandu.

Sejumlah investor, kata dia, bahkan mempertimbangkan membuka kantor perwakilan di Indonesia sebagai bentuk komitmen investasi jangka panjang.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menilai, penekanan Presiden terhadap tata kelola perusahaan dan kepastian hukum menjadi pesan utama yang memperkuat kepercayaan dunia usaha internasional.

“Kami melihat sendiri bahwa Danantara sangat diapresiasi sebagai mitra dagang daripada CEO-CEO tadi. Dan yang kedua tentunya Pak Presiden menekankan tata kelola perusahaan dan juga kepastian hukum, dan itu benar-benar digarisbawahi dan diapresiasi,” ujar Anindya.

Ia menambahkan, pendekatan Danantara melalui strategi derisking dan crowd-in sejalan dengan arahan Presiden untuk membangun ekonomi nasional secara gotong royong dan berkelanjutan.

Pertemuan tersebut menegaskan peran aktif Presiden Prabowo dalam diplomasi ekonomi Indonesia sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra investasi yang stabil dan tepercaya di tengah persaingan global. (Setneg/Z-10)