Prabowo Dapat Jersey dari Todd Boehly, Chelsea serta Lakers Dijadwalkan Berkunjung ke Indonesia

Prabowo dapat jersey kapten Chelsea dari Todd Boehly.(Dok. Sekretariat Presiden)

PRESIDEN Prabowo Subianto menerima jersey klub sepak bola Inggris, Chelsea, langsung dari pemilik klub tersebut, Todd L. Boehly, dalam rangkaian kunjungan kerja di Washington DC, Amerika Serikat, Jumat (20/2). Pertemuan ini membawa kabar baik bagi dunia olahraga tanah air dengan rencana kedatangan Chelsea dan klub basket LA Lakers ke Indonesia.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Todd Boehly menyerahkan jersey utama Chelsea berwarna biru dengan nomor punggung 24 milik kapten tim, Reece James. Jersey tersebut juga telah dibubuhi tanda tangan asli sang pemain sebagai bentuk penghormatan kepada Presiden RI.

Presiden Prabowo tampak berfoto bersama Boehly didampingi oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Baca juga : Prabowo: Indonesia Siap Kirim Pasukan untuk ISF, Tahap Awal 1-2 Bulan Lagi

Rencana Pertandingan di Indonesia

Usai pertemuan, Menteri Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa Todd Boehly, yang juga merupakan CEO Eldridge Industries dan pemilik klub basket NBA Los Angeles Lakers, berkomitmen untuk membawa tim-tim miliknya ke Indonesia.

"Salah satunya adalah ada owner majority dari Chelsea, Lakers, juga ada Dodgers. Dan dia berjanji mau bawa klub Chelsea dan Lakers ke Indonesia untuk ya kerja sama dan melakukan pertandingan," kata Rosan dilansir dari Antara, Sabtu (21/2).

Komitmen Investasi Global

Selain membahas potensi kolaborasi di bidang olahraga, pertemuan ini dihadiri oleh 12 pimpinan perusahaan investasi global. Nama-nama besar seperti Armen Panossian (CEO Oaktree/Pemilik Inter Milan), Matt Harris (BlackRock), hingga Jeffrey Perlman (CEO Warburg Pincus) turut hadir berdialog dengan Presiden.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Indonesia membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya untuk membangun rantai ekonomi yang menguntungkan kepentingan dalam negeri.

Pertemuan strategis ini mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang stabil dan siap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. (Ant/Z-10)