Prabowo Dapat Jersey dari Todd Boehly, Chelsea serta Lakers Dijadwalkan Berkunjung ke Indonesia

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PRESIDEN Prabowo Subianto menerima jersey klub sepak bola Inggris, Chelsea, langsung dari pemilik klub tersebut, Todd L. Boehly, dalam rangkaian kunjungan kerja di Washington DC, Amerika Serikat, Jumat (20/2). Pertemuan ini membawa kabar baik bagi dunia olahraga tanah air dengan rencana kedatangan Chelsea dan klub basket LA Lakers ke Indonesia.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Todd Boehly menyerahkan jersey utama Chelsea berwarna biru dengan nomor punggung 24 milik kapten tim, Reece James. Jersey tersebut juga telah dibubuhi tanda tangan asli sang pemain sebagai bentuk penghormatan kepada Presiden RI.
Presiden Prabowo tampak berfoto bersama Boehly didampingi oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Usai pertemuan, Menteri Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa Todd Boehly, yang juga merupakan CEO Eldridge Industries dan pemilik klub basket NBA Los Angeles Lakers, berkomitmen untuk membawa tim-tim miliknya ke Indonesia.
"Salah satunya adalah ada owner majority dari Chelsea, Lakers, juga ada Dodgers. Dan dia berjanji mau bawa klub Chelsea dan Lakers ke Indonesia untuk ya kerja sama dan melakukan pertandingan," kata Rosan dilansir dari Antara, Sabtu (21/2).
Selain membahas potensi kolaborasi di bidang olahraga, pertemuan ini dihadiri oleh 12 pimpinan perusahaan investasi global. Nama-nama besar seperti Armen Panossian (CEO Oaktree/Pemilik Inter Milan), Matt Harris (BlackRock), hingga Jeffrey Perlman (CEO Warburg Pincus) turut hadir berdialog dengan Presiden.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Indonesia membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya untuk membangun rantai ekonomi yang menguntungkan kepentingan dalam negeri.
Pertemuan strategis ini mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang stabil dan siap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. (Ant/Z-10)
Persibat memperkenalkan tiga set jersey yang akan diterjunkan selama kompetisi.
Saat ini, separuh dari total klub Liga Primer Inggris mematok harga 85 pound sterling (sekitar Rp1,7 juta) untuk satu potong jersey pria dewasa versi standar.
Jersey kontingen Indonesia untuk SEA Games 2025 membawa tema Spirit of The Nation, yang merupakan representasi tekad, kebanggaan, dan semangat para atlet Indonesia.
Terdapat tiga jersey kontingen SEA Games 2025 Indonesia yang diluncurkan, yaitu jersey dengan dominasi warna merah, warna putih, dan warna hijau.
Menjelang laga perdana di ajang AFC Champions League Two 2025/2026 melawan wakil Singapura, Lion City Sailors, Kamis (18/9), Persib meluncurkan jersey anyar.
BINTANG Los Angeles atau LA Lakers, LeBron James, kembali mengukir tinta emas dalam sejarah NBA dengan memecahkan rekor tembakan masuk (field goals) terbanyak sepanjang masa.
KADO ulang tahun manis dirayakan bintang Los Angeles atau LA Lakers, Luka Doncic, saat membantu timnya menjaga asa menuju babak playoff NBA. Menghadapi tuan rumah Golden State Warriors
Akurasi tembakan buruk membuat LA Lakers menelan kekalahan ketiga beruntun meski Luka Doncic dan LeBron James tampil produktif.
LeBron James dan Luka Doncic membawa Los Angeles Lakers meraih kemenangan 111-103 atas New Orleans Pelicans.
SETELAH sempat terpuruk dalam tiga kekalahan beruntun, LA Lakers kembali menang. Dimotori duet bintang LeBron James dan Luka Doncic, Lakers sukses kalahkan Sacramento Kings
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved