Prabowo: Indonesia Siap Kirim Pasukan untuk ISF, Tahap Awal 1-2 Bulan Lagi

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesiapan Indonesia untuk mengirimkan pasukan dalam misi ISF.(AFP)

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan kesiapan Indonesia untuk mengirimkan pasukan dalam misi International Stabilization Force (ISF). Penegasan itu disampaikan Prabowo saat menjawab pertanyaan wartawan terkait komitmen Indonesia usai ditunjuk sebagai wakil komandan ISF.

“Ya, kita siap, kita siap,” ujar Prabowo usai pertemuan Board of Peace (BoP) di Washington, AS, Kamis (19/2) waktu setempat.

Menurut Kepala Negara, pengiriman tahap awal kemungkinan dilakukan dalam waktu dekat. Prabowo menyebut kelompok pendahulu atau advance team berpotensi diberangkatkan dalam satu hingga dua bulan mendatang.

Baca juga : Prabowo Resmikan Peran Indonesia di Dewan Keamanan Gaza, Apa Itu Dewan Perdamaian Trump?

“Mungkin, ya kelompok-kelompok advance mungkin tidak lama lah, mungkin 1-2 bulan ini,” kata Prabowo.

Selain menyatakan kesiapan pengiriman personel, Prabowo juga mengonfirmasi Indonesia diminta menempati posisi wakil komandan atau deputy commander dalam struktur ISF. Permintaan tersebut datang dari AS.

Prabowo menyebut nantinya sosok yang akan dikirim untuk mengemban tugas wakil komandan akan dipilih yang terbaik.

Baca juga : Indonesia Jadi Wakil Komandan Pasukan ISF di Gaza, Siap Kirim 8.000 Personel

“Ya, mereka minta kita jadi deputy commander,” ungkapnya.

“Ya dipilih, kita cari yang bagus,” imbuh Prabowo.

Indonesia menjadi negara pertama yang menyatakan kesediaan mengirim tentara untuk pasukan ISF. Pemerintah sebelumnya menyatakan kesiapan untuk mengirim hingga 8.000 personel. Jumlah itu menjadi bagian dari target total kekuatan ISF yang dirancang mencapai 20.000 prajurit.

Sejumlah negara lain kini menyusul Indonesia untuk menyatakan komitmennya. Maroko disebut akan mengirimkan pasukan. Itu menjadikannya negara Arab pertama yang menyatakan kesediaan bergabung dalam misi tersebut.

Selain itu, Albania, Kazakhstan, dan Kosovo juga menyatakan akan mengirim pasukan untuk ISF. (Z-10)