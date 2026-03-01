Dominasi Luka Doncic Bawa Lakers Hancurkan Warriors

Luka Doncic(Instagram/@lukadoncic)

KADO ulang tahun manis dirayakan bintang Los Angeles atau LA Lakers, Luka Doncic, saat membantu timnya menjaga asa menuju babak playoff NBA. Menghadapi tuan rumah Golden State Warriors yang tengah pincang di Chase Center, San Francisco, Minggu (1/3), Lakers menang telak dengan skor 129-101.

Doncic yang genap berusia 27 tahun tampil dominan dengan mengemas 26 poin, enam rebound, dan delapan assist, termasuk lesatan empat tembakan tiga angka.

Kemenangan itu menjadi suntikan moral krusial bagi skuat asuhan Darvin Ham setelah menelan tiga kekalahan beruntun. LeBron James turut menyumbang 22 poin, disusul Austin Reaves dengan 18 poin.

Warriors yang bermain tanpa bintang utama Stephen Curry dan Jimmy Butler akibat cedera, praktis tidak mampu memberikan perlawanan berarti.

Sejak kuarter pertama berakhir, mereka sudah tertinggal 13 angka dan terus berada dalam posisi bertahan hingga laga usai.

"Kami membutuhkan kemenangan seperti ini. Jelas, mereka kehilangan Steph dan Jimmy, tapi ini tetap pertandingan yang berbahaya. Jadi, ini adalah kemenangan yang luar biasa," ujar Doncic dikutip dari AFP.

Pemain asal Slovenia itu optimistis hasil positif ini menjadi katalisator bagi Lakers di sisa musim reguler, terutama dengan kembalinya kebugaran pilar utama mereka.

"Kami akan menjalaninya laga demi laga, namun chemistry tim akan terus tumbuh. Saya pikir hari ini adalah salah satu permainan terbaik yang kami mainkan bersama," imbuhnya.

Pada laga lain, Miami Heat sukses memutus rentetan tiga kemenangan beruntun Houston Rockets dengan keunggulan 115-105. Bam Adebayo menjadi bintang lewat 24 poin dan 11 rebound.

Kemenangan itu menjadi angin segar bagi Heat yang sempat kesulitan menjaga konsistensi sejak awal Januari lalu.

Meski Rockets sempat memberikan tekanan melalui Kevin Durant yang mencetak 32 poin, kolektivitas Heat menjadi pembeda.

Sebanyak tujuh pemain Miami mencetak angka dua digit, termasuk kontribusi 20 poin dari Pelle Larsson yang 10 di antaranya lahir pada kuarter pamungkas.

Beralih ke Charlotte, performa impresif Brandon Miller membawa Hornets mencatatkan kemenangan keempat secara beruntun. Menjamu Portland Trail Blazers, Miller membukukan 26 poin untuk membawa timnya menang meyakinkan 109-93. (H-4)