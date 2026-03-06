Rekor LeBron James Terasa Hambar di Markas Lakers

Headline
BINTANG Los Angeles atau LA Lakers, LeBron James, kembali mengukir tinta emas dalam sejarah NBA dengan memecahkan rekor tembakan masuk (field goals) terbanyak sepanjang masa.
Namun, pencapaian luar biasa pada Jumat (6/3) terasa hambar setelah Lakers dipaksa menyerah 113-120 dari Denver Nuggets.
James, yang sebelumnya sudah memegang rekor poin terbanyak NBA, resmi melewati catatan 15.837 tembakan milik legenda Kareem Abdul-Jabbar melalui sebuah fadeaway jumper di kuarter pertama.
Di usianya yang menginjak 41 tahun dan menjalani musim ke-23, King James terus membuktikan ketajamannya meski spekulasi mengenai masa pensiunnya kian kencang.
"Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan," ungkap James dikutip dari AFP.
Laga tersebut sempat diwarnai kekhawatiran saat James mengalami cedera siku kiri di kuarter keempat setelah terdorong keluar lapangan dan menabrak juru kamera. Meski sempat ditarik keluar, ia kembali bermain di dua menit terakhir dalam kondisi menahan sakit.
Performa gemilang Nikola Jokic menjadi pembeda bagi tim tamu. Jokic mencetak triple-double dengan 28 poin, 13 assist, dan 12 rebound. "Mereka adalah tim yang sulit dikalahkan. Kami mencetak poin saat kami membutuhkannya," ujar Jokic.
Kekalahan ini membuat posisi Lakers di zona playoff terancam. Saat ini, Lakers tertahan di peringkat keenam, tepat di bawah Nuggets, dan hanya terpaut dua gim dari Phoenix Suns yang membayangi di posisi ketujuh.
Dominasi Wembanyama dan Drama Overtime
Di laga lain, talenta muda Prancis, Victor Wembanyama, tampil mengerikan saat membawa San Antonio Spurs melibas pemimpin klasemen Wilayah Timur, Detroit Pistons, dengan skor 121-106. Wembanyama membukukan 38 poin dan 16 rebound untuk mengunci kemenangan ke-13 Spurs dari 14 pertandingan terakhir.
"Pertandingan antar tim unggulan seharusnya memang mengesankan. Bagi kami, ini sangat menyenangkan. Tidak akan menyenangkan jika kami tidak mendikte permainan. Saya pikir kami memimpin selama 48 menit," tutur Wembanyama.
Sementara itu, drama terjadi di laga Golden State Warriors melawan Houston Rockets. Warriors berhasil menang tipis 115-113 melalui babak overtime. Kekalahan Rockets terasa menyesakkan bagi Kevin Durant.
Meski mencetak tripoin krusial di akhir laga, Durant gagal mengeksekusi dua lemparan bebas di saat-saat menentukan, sekaligus mengakhiri catatan impresif 36 lemparan bebas masuk secara beruntun miliknya.
Kejutan juga datang dari Orlando Magic yang menumbangkan Dallas Mavericks 115-114 berkat aksi heroik Jalen Suggs di detik terakhir. Laga ini juga menandai pencapaian pribadi bagi rookie sensasional Cooper Flagg yang menjadi pemain termuda kedua setelah LeBron James yang mampu mencapai 1.000 poin dalam sejarah NBA. (H-4)
