Tyrese Maxey Pecahkan Rekor Tripoin Allen Iverson Saat Philadelphia 76ers Tekuk Miami Heat

Pebasket Philadelphia 76ers Tyrese Maxey melepaskan tembakan tiga angka di laga NBA kontra Miami Heat.(AFP/ISAIAH VAZQUEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

TYRESE Maxey mengukir tinta emas dalam sejarah Philadelphia 76ers saat memandu timnya meraih kemenangan krusial atas Miami Heat dengan skor 124-117.

Dalam laga lanjutan NBA yang berlangsung pada Jumat (27/2) WIB di Philadelphia, guard muda tersebut resmi menjadi pencetak tripoin terbanyak sepanjang masa bagi Sixers.

Melansir data dari laman resmi NBA, Maxey berhasil melampaui rekor yang selama ini dipegang legenda sekaligus ikon Sixers, Allen Iverson.

Memasuki pertandingan dengan tabungan 882 tripoin, Maxey hanya butuh sedikit waktu untuk melewati catatan 885 milik Iverson.

Momen bersejarah itu tercipta melalui tembakan dari luar garis busur saat laga menyisakan 1 menit 38 detik di kuarter pertama.

Menariknya, Maxey mencapai tonggak sejarah ini di pertengahan musim keenamnya bersama Sixers dengan total koleksi 887 tripoin.

Sebagai perbandingan, Iverson membutuhkan waktu lebih dari sepuluh musim untuk mencatatkan angka tersebut.

Efisiensi ini membuktikan peran vital pemain berusia 25 tahun itu dalam skema permainan modern Philadelphia.

Dalam pertandingan ini, Maxey tampil dominan dengan mengemas 28 poin dan 11 assist.

Ia tidak berjuang sendirian; Joel Embiid tampil solid sebagai pilar pertahanan dan serangan dengan sumbangan 26 poin serta 11 rebound. Kelly Oubre Jr. juga turut menjadi pembeda dengan tambahan 21 poin.

Laga sendiri berlangsung sengit sejak awal. Sixers sempat tampil meyakinkan dengan memimpin 73-57 pada paruh pertama. Namun, Miami Heat memberikan perlawanan hebat di kuarter ketiga melalui aksi Bam Adebayo yang mencetak 29 poin dan 14 rebound, serta dukungan 25 poin dari Tyler Herro.

Heat bahkan sempat membalikkan keadaan lewat tripoin Herro saat laga menyisakan 2 menit 44 detik.

Ketegangan memuncak di menit-menit akhir sebelum tuan rumah berhasil merebut kembali momentum. Maxey memberikan assist krusial kepada Oubre untuk tembakan tiga angka yang membawa Sixers unggul 121-117.

Kemenangan akhirnya dikunci oleh Joel Embiid melalui tembakan tiga angka saat waktu tersisa 29,2 detik, sekaligus memastikan Heat gagal menambah poin di sisa waktu pertandingan.

Bagi Philadelphia 76ers, hasil ini menandai kemenangan ketiga berturut-turut mereka, sebuah kebangkitan positif setelah sempat menelan empat kekalahan beruntun. Sebaliknya, kekalahan ini menjadi yang kedua secara berturut-turut bagi Miami Heat. (Ant/Z-1)