Hasil NBA : Jamal Murray Cetak 45 Poin, Denver Nuggets Tundukkan Utah Jazz

Jamal Murray(Instagram/@jmglitxh27)

DENVER Nuggets meraih kemenangan dramatis 128-125 atas Utah Jazz dalam lanjutan NBA, Selasa (3/3). Jamal Murray tampil gemilang dengan torehan 45 poin untuk memastikan kemenangan timnya dalam duel ketat yang berlangsung sengit hingga akhir laga.

Point guard Nuggets itu memasukkan delapan tembakan tiga angka dan mencatat akurasi 13 dari 19 percobaan tembakan lapangan. Pertandingan berlangsung ketat dengan keunggulan berganti tangan sebanyak 22 kali.

Penampilan impresif Murray mendapat dukungan dari Nikola Jokic yang menyumbang 22 poin dan 12 rebound. Seluruh starter Denver menutup laga dengan raihan dua digit angka.

Kemenangan tersebut mengangkat rekor Denver menjadi 38-24 di klasemen Wilayah Barat. Sementara Utah terpuruk di angka 18-43 dan masih berada satu tingkat dari dasar klasemen.

Di laga lain, Giannis Antetokounmpo kembali bermain setelah absen lima pekan akibat cedera, namun tidak mampu mencegah Milwaukee Bucks kalah telak 81-108 dari Boston Celtics.

Antetokounmpo, yang tampil untuk pertama kalinya sejak mengalami cedera betis kanan pada akhir Januari, membukukan 19 poin dan 11 rebound dalam kekalahan tersebut.

Boston menjaga persaingan di papan atas Wilayah Timur dengan penampilan ofensif yang merata. Kelima starter Celtics mencetak dua digit poin. Payton Pritchard tampil menonjol dari bangku cadangan dengan 25 poin, termasuk lima tembakan tiga angka.

Celtics memasukkan 20 dari 50 percobaan tripoin. Derrick White dan Sam Hauser masing-masing menyumbang empat tembakan tiga angka.

Hasil itu membuat Boston memperbaiki catatan menjadi 41-20 dan tetap berada di posisi kedua Wilayah Timur, terpaut lima gim dari pemuncak Detroit Pistons yang memiliki rekor 45-14. Milwaukee turun ke 26-34 dan menelan kekalahan ketiga beruntun, membuat mereka berada di posisi ke-11 Wilayah Timur, tepat di luar zona play in.

Sementara itu, Trae Young mengalami momen tidak biasa bersama klub barunya Washington Wizards. Meski belum menjalani debut akibat cedera sejak ditukar dari Atlanta pada 7 Januari, Young sudah lebih dulu diusir wasit.

Ia dikeluarkan dari arena setelah memasuki lapangan pada kuarter ketiga saat Wizards kalah 118-123 dari Houston Rockets, untuk memprotes dorongan terhadap rekan setimnya Jamir Watkins oleh pemain Houston Tari Eason.

"Jangan berharap saya akan terlalu sering diusir D.C, tetapi saya pasti akan membawa energi dan daya saing itu saat kembali untuk saudara-saudara saya!," tulis Young di media sosial seperti dikutip dari AFP.

Di pertandingan tersebut, Houston meningkatkan rekor menjadi 38-22 dan tetap di posisi ketiga Wilayah Barat. Alperen Sengun memimpin perolehan angka Rockets dengan 32 poin, sementara Kevin Durant menambahkan 30 poin. (H-4)