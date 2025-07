Kyle Filipowski, MVP NBA 2K26 Summer League

Pebasket Utah Jazz Kyle Filipowski (kanan)(AFP/GARRETT ELLWOOD / NBAE / Getty Images)

PEBASKET Utah Jazz Kyle Filipowski, resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik atau Most Valuable Player (MVP) NBA 2K26 Summer League.

Di laman NBA, yang dikutip Rabu (23/7), forward berpostur tubuh setinggi 2,11 meter itu membukukan rata-rata 29,3 poin per gim (ppg), 7,7 rebound per gim (rpg), dan 2,3 assist per gim (apg), dengan akurasi tembakan 56,1% dari lapangan dan 39,1% dari garis tiga angka.

"Saya hanya mencoba menjadi diri saya sendiri di lapangan," kata Filipowski.

Filipowski menjadi pemain Jazz pertama yang meraih gelar MVP di ajang Summer League.

Penampilan terbaiknya datang saat menghadapi San Antonio Spurs pada 14 Juli, saat dia mencetak 35 poin dan 11 rebound.

"Jadi tinggal bagaimana itu akan diterjemahkan ke musim reguler, lihat saja nanti, saya akan memaksimalkan setiap peluang," ujar dia.

Di musim debutnya bersama Jazz, Filipowski tampil di 72 pertandingan dan menjadi starter di 27 laga.

Dia menorehkan rata-rata 9,6 ppg, 6,1 rpg, dan 1,9 apg dalam 21,2 menit per pertandingan.

Dia juga menjadi salah satu dari hanya dua rookie NBA yang berhasil mengumpulkan lebih dari 650 poin, 400 rebound, dan 100 assist sepanjang musim. (Ant/Z-1)