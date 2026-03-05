Thunder Bungkam Knicks di Madison Square Garden

Oklahoma City Thunder(Instagram/@okcthunder)

OKLAHOMA City Thunder sukses menundukkan New York Knicks dengan skor tipis 103-100 dalam laga lanjutan NBA di Madison Square Garden, Kamis (5/3).

Kemenangan itu memperkokoh posisi Thunder di puncak klasemen Wilayah Barat sekaligus memperpanjang rekor pribadi Shai Gilgeous-Alexander yang belum terkalahkan di markas Knicks tersebut.

Keberhasilan ini menjadi kemenangan keempat berturut-turut bagi sang juara bertahan. Shai Gilgeous-Alexander tampil sebagai pahlawan lewat tembakan tiga angka krusial di fase akhir pertandingan.

Pemain yang menyandang gelar MVP tersebut kini mengantongi rekor personal 7-0 saat bertanding melawan Knicks di Madison Square Garden.

"Kami mengembalikan mobil ke jalurnya pada kuarter keempat, kami mampu memberi diri kami kesempatan," ujar Gilgeous-Alexander dikutip dari AFP.

Ia juga menambahkan strategi timnya saat menghadapi tekanan di menit-menit akhir. "Di akhir pertandingan, Anda hanya harus menentukannya. Saya melakukan permainan. Rekan-rekan melakukan permainan. Kami tetap pulang dengan kemenangan," imbuhnya.

Thunder sebenarnya sempat mendominasi jalannya laga sejak awal. Chet Holmgren menjadi pencetak poin terbanyak dengan total 28 poin, di mana 22 poin di antaranya ia cetak pada babak pertama yang fenomenal.

Pertahanan klinis dari Thunder bahkan sempat membatasi perolehan poin Knicks hanya di angka 40 pada paruh pertama, termasuk meredam bintang New York, Jalen Brunson, yang hanya mencetak dua poin sebelum jeda.

Namun, Knicks bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 40 poin tambahan. Jalen Brunson membawa publik tuan rumah bergemuruh lewat tembakan tiga angka yang menyamakan kedudukan.

Meski Knicks sempat unggul tipis memasuki fase akhir, kombinasi serangan Gilgeous-Alexander dan Holmgren berhasil membalikkan keadaan. Sebuah step back jump shot dari Gilgeous-Alexander saat laga menyisakan satu menit memperlebar jarak menjadi tujuh poin yang gagal dikejar oleh tuan rumah.

Hasil ini membawa Thunder mencatatkan rekor terbaik di NBA dengan 49-15, unggul tiga setengah gim atas San Antonio Spurs. Gilgeous-Alexander menegaskan fokus tim kini tertuju pada babak playoff.

"Anda harus tetap sehat, karena kami akan membutuhkan semua orang untuk perjalanan playoff ini. Dan kemudian kami hanya harus terus melakukan apa yang kami lakukan. Kami harus tetap bersama. Kami harus menjadi tim seperti kami selama satu setengah tahun terakhir," tegasnya.

Di sisi lain, Knicks tetap tertahan di posisi ketiga Wilayah Timur. Posisi mereka relatif aman setelah pesaing terdekat, Boston Celtics, juga menelan kekalahan telak 118-89 dari Charlotte Hornets.

Dalam laga tersebut, rookie Hornets, Kon Knueppel, tampil impresif dengan 20 poin, sekaligus membawa timnya mencatatkan rekor enam kemenangan beruntun dengan selisih 15 poin atau lebih. (H-4)