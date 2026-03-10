Langkah Prabowo Kumpulkan Para Menteri Dinilai Penting

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PENELITI senior bidang politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dunia sebagai langkah yang penting.
Menurutnya, situasi global yang dipicu konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran membutuhkan respons kebijakan yang terukur dari pemerintah.
Lili mengatakan publik berharap pertemuan para menteri tersebut tidak sekadar menjadi forum koordinasi, tetapi juga menghasilkan langkah konkret untuk mengantisipasi dampak konflik terhadap Indonesia.
"Saya kira mengumpulkan para menteri tersebut memang penting atau urgent terkait situasi saat ini. Publik berharap dengan dikumpulkan para menteri itu ada langkah-langkah strategis dan ada mitigasi dampak perang AS-Israel dengan Iran tersebut," ujarnya saat dihubungi, Selasa (10/3).
Menurut dia, konflik di Timur Tengah berpotensi memunculkan dampak ekonomi maupun politik yang lebih luas. Karena itu, pemerintah dinilai perlu mempersiapkan kebijakan antisipatif agar dampak gejolak global tidak terlalu besar dirasakan di dalam negeri.
Selain langkah pemerintah, Lili juga menilai pentingnya menjaga persatuan nasional dalam menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian tersebut.
"Memang dalam menghadapi situasi ini semua komponen bangsa harus bersatu, tidak boleh ada ego masing-masing," kata dia.
Ia menilai ajakan presiden untuk bersatu menghadapi potensi krisis perlu diiringi dengan upaya membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat. Hal itu dinilai penting agar kebijakan yang diambil pemerintah memiliki dukungan publik.
"Agar persatuan kuat, Presiden harus memperbanyak dialog dan menyerap aspirasi masyarakat dalam menghadapi tantangan ini," tutur Lili.
Menurutnya, berbagai masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan penting untuk memperkuat kebijakan pemerintah dalam menghadapi tekanan global. "Saya kira hal penting adanya aspirasi dan masukan dari berbagai pihak karena semua dalam rangka untuk kepentingan nasional," pungkas Lili. (Mir/P-3)
