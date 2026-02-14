5 Event Seru di Jakarta saat Libur Imlek 2026, Jangan Sampai Terlewat!

Warga menyaksikan Festival Imlek Jakarta di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Jumat (13/2/2026).(MI/Usman Iskandar)

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta merekomendasikan sejumlah agenda wisata menarik untuk mengisi libur akhir pekan dan cuti bersama Tahun Baru Imlek 2026. Mulai dari festival budaya, pameran halal, lomba lari, hingga pertunjukan cahaya di ruang publik, semuanya bisa menjadi pilihan liburan bersama keluarga dan sahabat.

Berikut daftar lengkap rekomendasi wisata Imlek 2026 di Jakarta:

1. Festival Bandeng Rawa Belong

Festival tahunan ini menjadi tradisi warga Jakarta Barat dalam menyambut Imlek. Digelar selama dua hari di Jalan Sulaiman, Sukabumi Utara, Rawa Belong, acara ini menghadirkan nuansa khas Betawi.

Baca juga : Tak Sekadar Kuliner, Festival Bandeng Rawa Belong Perkuat Identitas Budaya Betawi

Pengunjung dapat menikmati demonstrasi cabut duri ikan bandeng, pertunjukan seni budaya Betawi, serta aneka kuliner tradisional. Festival berlangsung Sabtu–Minggu mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai.

2. Halal Fair di JICC Senayan

Menjelang Ramadhan, pameran Halal Fair kembali hadir di Jakarta International Convention Center (JICC) pada 14–15 Februari 2026.

Pameran ini menghadirkan berbagai jenama halal, mulai dari fesyen muslim, kuliner, edukasi, hingga biro perjalanan umrah dan haji. Harga tiket masuk mulai dari Rp40 ribu.

Baca juga : Tahun Kuda Api 2026 Bawa Hoki! Ini 5 Shio yang Diramal Paling Beruntung

3. Festival Pecinan di TMII

Bagi yang berencana berlibur ke Taman Mini Indonesia Indah, Festival Pecinan bisa menjadi pilihan utama.

Acara ini menampilkan pertunjukan barongsai dan liong, musik tradisional Tionghoa, parade busana, serta bazar kuliner khas. Festival berlangsung di Plaza Kori Agung pada 14–17 Februari 2026.

4 Soekarno Run Runniversary 2026

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar “Soekarno Run Runniversary 2026” pada 15 Februari 2026 di Parkir Timur Gelora Bung Karno.

Ajang lari rakyat ini menghadirkan kategori 5K dan 10K, mengusung tema kebangsaan, serta menyediakan apresiasi bagi 53 pelari tercepat dan beasiswa bagi pelajar.

5. Jakarta Light Festival di Kota Tua

Bagi pencinta instalasi cahaya dan pertunjukan visual, Jakarta Light Festival di Kota Tua Jakarta menjadi destinasi yang sayang dilewatkan.

Festival ini menghadirkan atraksi video mapping dan instalasi cahaya interaktif yang memvisualisasikan warisan budaya serta dinamika urban Jakarta. Teknik video mapping memanfaatkan proyeksi visual untuk mengubah bangunan menjadi layar dinamis dengan efek ilusi optik yang memukau.

Libur Imlek 2026 di Jakarta menghadirkan banyak pilihan wisata menarik, mulai dari festival budaya Betawi dan Tionghoa, pameran halal, lomba lari tematik, hingga festival cahaya di Kota Tua. Dengan ragam agenda ini, masyarakat dapat menikmati momen liburan sekaligus merasakan kekayaan budaya ibu kota.

(Ant/P-4)