Tak Sekadar Kuliner, Festival Bandeng Rawa Belong Perkuat Identitas Budaya Betawi

Ilustrasi: Pedagang malayanai warga yang membeli ikan bandeng di Rawa Belong, Jakarta,(MI/AGUNG WIBOWO)

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menilai Festival Bandeng Rawa Belong di Jakarta Barat menjadi salah satu upaya konkret dalam melestarikan budaya Betawi.

“Apresiasi saya sebagai Gubernur Jakarta kepada warga Betawi atas pelaksanaan Festival Bandeng Rawa Belong 2026 ini,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Festival Rawa Belong, Jakarta Barat, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (14/2).

Pramono menegaskan, kegiatan tersebut bukan sekadar ajang jual beli ikan bandeng. Lebih dari itu, festival ini merupakan bagian dari tradisi dan budaya masyarakat Betawi yang harus terus dijaga serta dilestarikan bersama.

Karena itu, ia berharap festival serupa dapat terus digelar secara berkelanjutan, tidak hanya untuk memajukan budaya Betawi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi warga sekitar.

“Semua acara, semua kegiatan, semua, bernuansa 1000 persen Betawi,” ucapnya.

Ia menambahkan, dukungan terhadap budaya Betawi juga diwujudkan melalui kebijakan yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) mengenakan ujung serong dan kebaya encim.

“Saya juga ingin menyampaikan salah satu kelebihan Majelis Adat Betawi atau warga Betawi adalah wajah keislamannya itu tidak diragukan lagi,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pramono turut memborong enam ekor ikan bandeng, dengan yang terbesar memiliki berat 14,67 kilogram.

Festival Bandeng Rawa Belong 2026 digelar pada 14–15 Februari di kawasan Jalan Sulaiman, Jakarta Barat. (Ant/P-4)