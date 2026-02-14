Imlek Bawa Berkah, Pedagang Bandeng Rawa Belong Kantongi Rp15 Juta dalam Sepekan

Ilustrasi: Pedagang malayanai warga yang membeli ikan bandeng di Rawa Belong, Jakarta(MI/AGUNG WIBOWO)

PEDAGANG ikan bandeng di Festival Bandeng Rawa Belong, Jakarta Barat, mengaku meraih omzet hingga Rp15 juta selama sepekan berjualan menjelang perayaan Tahun Baru Imlek.

"Omzet Rp15 juta bersih, perkiraan gitu," kata Mang Japri dikutip dari Antara, Sabtu (14/2).

Japri menuturkan, ia sudah mulai berjualan sejak tanggal enam dan rutin membuka lapak setiap momentum Imlek. Dalam sehari, ia membawa sekitar lima ton ikan bandeng untuk memenuhi permintaan pembeli.

Meski sehari-hari beraktivitas sebagai bandar ikan di kawasan Muara Angke, Japri memilih membuka lapak khusus di Rawa Belong saat perayaan Imlek karena tingginya minat masyarakat.

"Saya bandar di Muara Angke. Tapi tiap Imlek di sini. Setiap Imlek, setiap tahun," ucapnya.

Bandeng yang dijual memiliki variasi ukuran. Untuk ukuran sedang, rata-rata berbobot 1,2 hingga 1,3 kilogram (kg), sementara bandeng jumbo dipasarkan dengan harga Rp75 ribu per kilogram.

Proses tawar-menawar, menurutnya, masih menjadi bagian tak terpisahkan dari transaksi di pasar tradisional. “Masih bolehlah, namanya juga pasar,” ucapnya.

Sejak mulai berjualan, Japri memperkirakan sekitar tiga ton bandeng telah terjual.

Ia menjelaskan, ikan yang dipasarkan berasal dari hasil tangkapan laut dan budidaya tambak. Kombinasi kedua sumber tersebut dinilai penting agar pedagang tetap memperoleh keuntungan dan menjaga ketersediaan stok.

Menurut Mang Japri, permintaan bandeng biasanya meningkat saat Imlek karena ikan tersebut dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kemakmuran oleh sebagian masyarakat.

Dengan tradisi yang terus bertahan dari tahun ke tahun, para pedagang berharap momentum Imlek tetap mampu mendongkrak penjualan sekaligus menjaga keberlangsungan usaha di tengah persaingan pasar yang semakin beragam.