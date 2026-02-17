Polda Metro Terjunkan 1.919 Personel Gabungan Kawal Perayaan Imlek di Jakarta

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
POLDA Metro Jaya menyiagakan sebanyak 1.919 personel gabungan untuk mengawal perayaan Imlek Tahun 2026 di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pengamanan ketat ini dilakukan guna memastikan seluruh rangkaian ibadah dan perayaan masyarakat Tionghoa berlangsung aman dan kondusif.
Fokus pengamanan akan menyasar 165 vihara yang tersebar di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Selain tempat ibadah, petugas juga disiagakan di pusat perbelanjaan, kawasan wisata, serta titik-titik keramaian lainnya yang diprediksi akan mengalami lonjakan pengunjung.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menjelaskan bahwa personel di lapangan akan melaksanakan berbagai tindakan preventif, mulai dari penjagaan, pengaturan lalu lintas, hingga sterilisasi lokasi sebelum ibadah dimulai.
“Kami memastikan 165 vihara yang melaksanakan ibadah mendapatkan pengamanan maksimal. Harapannya, masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khidmat,” ujar Budi melalui keterangannya, Selasa (17/2/2026).
Dalam operasi pengamanan ini, Polri bersinergi dengan unsur TNI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.919 personel tersebut merupakan kekuatan gabungan yang terdiri dari 1.261 personel Polda dan Polres, 225 personel TNI, dan 433 personel Pemda (Satpol PP, Dishub, Dinkes, Damkar).
Budi menambahkan bahwa pola pengamanan dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis. Selain itu, mengantisipasi kepadatan kendaraan pada puncak jam ibadah, Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional di sekitar lokasi-lokasi perayaan utama.
Masyarakat diimbau untuk mengikuti arahan petugas di lapangan demi kelancaran bersama. Selain itu, pihak kepolisian meminta warga untuk turut menjaga situasi kamtibmas dan segera melaporkan hal mencurigakan melalui layanan darurat 110 yang siaga 24 jam.
"Sinergi ini adalah bentuk kehadiran negara untuk memberikan rasa aman kepada seluruh warga yang merayakan Imlek," pungkas Budi
Penahanan Richard Lee oleh Polda Metro Jaya dinilai wajar dan dibenarkan hukum, bila tersangka dinilai tidak kooperatif.
Influencer sekaligus dokter kecantikan Richard Lee resmi ditahan Polda Metro Jaya. Berikut 5 fakta penting mulai dari mangkir pemeriksaan hingga live TikTok saat jadwal penyidikan.
Bukannya menghadiri pemeriksaan tambahan sebagai tersangka, Richard Lee justru melakukan siaran langsung atau live TikTok pribadinya untuk keperluan promosi produk.
Polda Metro Jaya resmi menahan dokter Richard Lee karena dinilai tidak kooperatif dan mangkir wajib lapor. Simak alasan lengkap kepolisian dan ancaman hukumannya di sini.
Budi menjelaskan penahanan ini dipicu oleh sikap Richard Lee yang dinilai menghambat jalannya penyidikan.
SUBDIT 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja seberat kurang lebih 3 kilogram di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Seperti halnya di Jawa Tengah yang memiliki tradisi untuik untuk merayakan Idul Adha. Di Jawa Tengah akan ada lantunan musik gamelan untuk merayakan Idul Adha.
Di Indonesia sendiri perayaan Idul Adha ini memiliki tradisi dan ciri khasnya masing-masing di setiap kota. Bahkan, hampir di seluruh masjid yang ada di Indonesia merayakan Idul Adha
