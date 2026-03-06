Gerebek Kamar Hotel di Tanah Abang, Polda Metro Jaya Sita 3 Kg Ganja

Barang bukti ganja.(Dok. Antara)

SUBDIT 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja seberat kurang lebih 3 kilogram di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam operasi tersebut, polisi menangkap dua orang pria paruh baya yang diduga kuat sebagai pengedar.

Kedua tersangka yang berinisial B (53) dan T (49) diringkus oleh Unit 5 Subdit 3 Ditresnarkoba di Hotel Mustika, Tanah Abang, pada Rabu (4/3/2026) sekitar pukul 17.30 WIB. Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas transaksi narkoba di lokasi tersebut.

Kanit Unit 5 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, AKP Edy Lestari, mengonfirmasi bahwa timnya bergerak setelah melakukan penyelidikan mendalam. Saat digerebek di dalam kamar hotel, kedua tersangka tidak dapat berkutik.

Baca juga : Polisi Tangkap Pengedar 1,3 Kg Ganja di Rawalumbu Bekasi

"Kami dari Unit 5 Subdit 3 mengamankan dua tersangka berinisial B dan T di wilayah Tanah Abang. Dari hasil penggeledahan, kami menemukan barang bukti ganja dengan total berat bruto 3.042 gram (3 kg)," ujar Edy melalui keterangannya, Jumat (6/3/2026).

Edy mengatakan pihaknya menyita tiga bungkus besar dan satu bungkus kecil berisi ganja siap edar. Seluruh barang bukti tersebut kini telah dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk dilakukan uji laboratorium dan pengembangan jaringan.

Edy juga mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat untuk menjauhi segala bentuk penyalahgunaan narkotika. Ia menekankan bahwa narkoba adalah ancaman nyata bagi keselamatan dan masa depan generasi penerus bangsa.

"Kami mengimbau masyarakat untuk terus waspada dan menjauhi narkoba karena dampaknya yang sangat merusak. Laporkan jika melihat aktivitas mencurigakan di lingkungan Anda," tambahnya.

Saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap B dan T guna menelusuri asal-usul barang haram tersebut serta mencari kemungkinan adanya keterlibatan bandar besar di balik peredaran di wilayah Jakarta Pusat. (H-3)