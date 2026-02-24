Polisi Gagalkan Peredaran 1 Kuintal Ganja

Headline
SATRESKOBA Polres Cimahi berhasil menggagalkan peredaran ganja sebanyak 100 kilogram atau setara 1 kuintal yang dikemas dalam dua koper.
Tiga orang tersangka turut diamankan masing-masing berinisial KRA ,34, warga Cirawa Mekar, Kecamatan Cipatat. DEB ,34, warga Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, serta RAA ,25, warga Desa Cigadung, Kabupaten Subang.
Pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil pengembangan dari sejumlah perkara narkotika. Dari pengembangan itu, polisi berhasil melacak jaringan pengedar yang beroperasi lintas provinsi.
"Kita berhasil mengamankan dua koper ganja dengan berat kurang lebih 100 kilogram. Kasus ini merupakan hasil pengembangan beberapa kasus yang pernah kami rilis sebelumnya," kata Kapolres Cimahi, Niko N. Adi Putra, Selasa (24/2).
Niko menjelaskan, penangkapan bermula saat KRA bersama DEB menerima titipan ganja melalui sistem tempel dari akun Instagram bernama @WithyouBogor17 yang kini masih dalam penyelidikan.
Barang haram tersebut dikemas dalam dua koper besar, dengan masing-masing paket memiliki berat antara 1 kilogram hingga 3.125 gram, dengan total keseluruhan sekitar 100 kilogram.
"Ketiga tersangka ditangkap di wilayah Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten," bebernya.
Menurut Niko, ganja itu rencananya akan diserahkan kepada pembeli berinisial RAA dengan sistem pertemuan langsung atau cash on delivery (COD). Namun sebelum transaksi terjadi, RAA lebih dulu diamankan polisi.
"RAA sudah lebih dahulu kami amankan. Dari situ anggota melakukan teknik control delivery dan menunggu kedatangan KRA serta DEB di lokasi yang telah disepakati," tuturnya.
KRA dan DEB diketahui mengambil ganja dari kawasan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara, dengan menggunakan pesawat. Selanjutnya, DEB menaikkan dua koper berisi ganja ke dalam bus antarkota antarprovinsi tujuan Tangerang, lalu kembali terbang menggunakan pesawat.
KRA ditugaskan mengawal koper tersebut selama perjalanan darat. Untuk mengelabui petugas, ganja ditaburi bubuk kamper guna menyamarkan aroma menyengat khas narkotika dari dalam koper.
Setibanya di Tangerang, keduanya langsung menuju lokasi yang telah disepakati untuk serah terima dan polisi segera lakukan penangkapan.
Dari hasil pemeriksaan, KRA dan DEB mengaku telah membantu akun Instagram tersebut mengedarkan ganja sejak akhir Desember 2025. Keduanya memperoleh keuntungan sebesar Rp80 juta, atau sekitar Rp800 ribu untuk setiap kilogram ganja yang berhasil diedarkan.
"Polisi juga masih memburu pemilik akun Instagram yang diduga menjadi pengendali utama jaringan peredaran ganja tersebut," jelasnya. (DG/E-4)
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
